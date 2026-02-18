Los Seahawks están a la venta tras ganar el Super Bowl

Los Seattle Seahawks, flamantes campeones de la liga de football americano (NFL), confirmaron este miércoles el inicio formal del proceso de venta de la franquicia.

El anuncio ocurre sólo 10 días después de que Seattle alzara el segundo título de la NFL de su historia, con su rotundo triunfo 29-13 en el Super Bowl ante los New England Patriots.

La salida al mercado de los Seahawks era esperada en la NFL si bien, en la antesala del Super Bowl, sus actuales propietarios habían tratado de frenar estas versiones al asegurar que la venta no era inminente.

Los Seahawks son parte de un fideicomiso creado por Paul Allen, el expropietario y cofundador de Microsoft fallecido de cáncer en 2018.

En los últimos años su hermana Jody ha controlado a los Seahawks, al igual que a los Portland Trail Blazers de la NBA, bajo la instrucción dejada por Allen de vender eventualmente a ambos equipos y donar las ganancias a fines filantrópicos.

En su comunicado, los Seahawks señalaron que el proceso de venta estará dirigido por el banco de inversión Allen & Company y el bufete de abogados Latham & Watkins.

"Se estima que (el proceso) continuará hasta la temporada baja de 2026. A continuación, los propietarios de la NFL deberán ratificar el acuerdo de compra definitivo", señaló el club.

Según medios estadounidenses, los Seahawks tendrían un valor estimado de entre 7.000 y 8.000 millones de dólares.

La venta más cara hasta ahora en la NFL fue la de los Washington Commanders por unos 6.000 millones de dólares en 2023.

El pasado septiembre, los herederos de Allen también llegaron a un acuerdo formal para la venta de los Portland Trail Blazers, en una operación que se valoró en unos 4.000 millones de dólares.