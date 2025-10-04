Deportes

Los resultados de la jornada del Masters 1000 de Shanghái

El tenista japonés Yoshihito Nishioka reacciona la vencer al ruso Andrey Rublev en la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái el 4 de octubre de 2025 Jade Gao
AFP
04 de octubre de 2025

Resultados de la jornada del torneo de tenis Masters 1000 de Shanghái.

. Individual masculino - 2ª ronda:

Kamil Majchrzak (POL) derrotó a Brandon Nakashima (USA/N.29) 6-4, 6-0

Alex De Miñaur (AUS/N.7) a Camilo Ugo Carabelli(ARG) 6-4, 6-2

Alexander Zverev (GER/N.3) a Valentin Royer (FRA) 6-4, 6-4

Arthur Rinderknech (FRA) a Alex Michelsen (USA/N.28) 6-3, 6-4

Denis Shapovalov (CAN/N.23) a Christopher O'Connell (AUS) 6-3, 6-2

Jirí Lehecka (CZE/N.15) a Quentin Halys (FRA) 6-4, 7-5

Felix Auger-Aliassime (CAN/N.12) a Alejandro Tabilo (CHI) 6-3, 6-3

Jesper de Jong (NED) a Jakub Mensík (CZE/N.17) 4-6, 7-6 (7/2), 6-4

Lorenzo Musetti (ITA/N.8) a Francisco Comesaña (ARG) 6-4, 6-0

Yoshihito Nishioka (JPN) a Andrey Rublev (RUS/N.13) 2-6, 6-1, 6-4

