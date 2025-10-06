Deportes

Los resultados de la jornada del Masters 1000 de Shanghái

El tenista italiano Jannik Sinner juega contra el neerlandés Tallon Griekspoor en la tercera ronda del torneo Masters 1000 de Shanghái el 5 de octubre de 2025 Héctor Retamal
AFP
06 de octubre de 2025

Resultados de la jornada del domingo en el torneo de tenis Masters 1000 de Shanghái.

. Individual masculino - 3ª ronda:

Gabriel Diallo (CAN/N.31) derrotó a David Goffin (BEL) 3-0 y abandono

Zizou Bergs (BEL) a Francisco Cerúndolo (ARG/N.19) 7-6 (7/1), 6-3

Jaume Munar (ESP) a Yoshihito Nishioka (JPN) 6-4, 5-7, 6-1

Novak Djokovic (SRB/N.4) a Yannick Hanfmann (GER) 4-6, 7-5, 6-3

Giovanni Mpetshi Perricard (FRA/N.32) a Taylor Fritz (USA/N.5) 6-4, 7-5

Holger Rune (DEN/N.10) a Ugo Humbert (FRA/N.21) 6-4, 6-4

Valentin Vacherot (MON) a Tomás Machac (CZE/N.20) 6-0, 3-1 y abandono

Tallon Griekspoor (NED/N.27) a Jannik Sinner (ITA/N.2) 6-7 (3/7), 7-5, 3-2 y abandono

