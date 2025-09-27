Los Pumas son arrollados por Sudáfrica en el Rugby Championship

Argentina sufrió un duro correctivo (67-30) en su visita a Sudáfrica, este sábado en Durban, en la quinta y penúltima jornada del Rugby Championship, donde los campeones mundiales dieron un gran paso para revalidar su título de la pasada edición.

El apertura Sacha Feinberg-Mngomezulu fue una auténtica pesadilla para Los Pumas, con 37 puntos en el partido, gracias a tres tries, ocho conversiones y dos penales.

"Ha sido estupendo terminar con una victoria en nuestro último partido en casa. El equipo transmite buenas sensaciones, así que estoy muy contento", festejó Feinberg-Mngomezulu.

En la última jornada, sudafricanos y argentinos volverán a enfrentarse, el sábado de la próxima semana en Londres.

Será en el marco de una sexta y última jornada a la que Sudáfrica llegará como líder (15 puntos) con un punto de ventaja sobre Nueva Zelanda (14), que este sábado venció 33-24 en el Eden Park de Auckland.

Australia queda ahora tercera con 11 unidades, mientras que Argentina, que ganó dos de los tres partidos disputados en esta edición pero despertó ahora bruscamente de su sueño de ser campeón, cierra la llave de cuatro equipos de esta competición de las potencias del hemisferio sur, con 9 puntos.

- Segunda mitad letal -

Después de una primera parte equilibrada, a la que se llegó con un corto 25-23 a favor de los Springboks, la segunda mitad fue un monólogo de los locales.

Empezó ya en el try con un try de Feinberg-Mngomezulu, que inició el despegue de los sudafricanos, aunque Tomás Albornoz acercó a los argentinos a nueve puntos.

Pero en la última media hora Sudáfrica se paseó. Thomas Du Toit, con un try en el 66 acompañado de una conversión de Feinberg-Mngomezulu, puso ya a los campeones mundiales con 23 puntos de margen (53-30) y en ese momento Argentina se dio por vencida, hasta el 67-30 definitivo.

Los Pumas no solo sufrieron este duro revés sino que su parte de enfermería también preocupa. Albornoz se dañó en los isquiotibiales izquierdos, mientras que Gonzalo 'Gonchi' García tuvo que ser evacuado en camilla, después de ser atendido varios minutos en el césped.

Sudáfrica tendrá todas las cartas en su mano para terminar el trabajo de ser campeona de nuevo en la última jornada en Londres, contra una Argentina herida en su orgullo.

- Los All Blacks reaccionan -

Nueva Zelanda se ganó por su parte la consideración de segundo candidato al título gracias a su victoria 33-24 contra Australia en Auckland.

Los tricampeones del mundo sufrieron hasta cinco minutos antes del final, cuando Cam Roigard anotó el segundo try.

Los All Blacks se recuperaron así anímicamente después de sufrir su mayor derrota como locales, el sábado 13 de este mes en Wellington ante Sudáfrica (10-43), en la cuarta jornada.

Conscientes de que tenían una deuda con su público, se esforzaron con especial ahínco en los 20 primeros minutos, donde tres tries les puso 20-3 arriba, aunque Australia consiguió acortar a 20-17 al descanso.

Los All Blacks retomaron el impulso en la segunda parte y se llevaron un nuevo susto con el try de Carlo Tizzano, que colocó a los Wallabies a apenas dos puntos (26-24) a diez minutos del final. El try de Roigard calmó al fin a los locales, que se aseguraron el triunfo.

Los Wallabies y los All Blacks se enfrentarán de nuevo en una semana, esta vez en Australia.