Los primeros competidores se instalan en la villa olímpica de Milán

La Villa Olímpica de Milán abrió oficialmente sus puertas este viernes, una semana antes de la ceremonia inaugural de los Juegos de Invierno de 2026.

"Italia fue la primera en instalarse, seguida de grandes delegaciones de Alemania, la República Checa y Japón", anunció el comité organizador en un comunicado.

"Se esperan más llegadas esta tarde (viernes), incluidas las delegaciones de los Países Bajos y Australia", añadió Milán-Cortina 2026.

Aunque la ceremonia inaugural tendrá lugar el 6 de febrero, las competiciones comienzan ya el 4 del mes, en particular con el curling en Cortina d'Ampezzo, en los Dolomitas.

La Villa Olímpica de Milán está diseñada para albergar a 1.700 atletas y personal de apoyo, ya que la capital económica de Italia acoge la mayoría de los deportes sobre hielo, como el patinaje artístico y el hockey sobre hielo.

Construidas por un promotor privado, las estructuras serán convertidas luego en residencias estudiantiles una vez finalicen los Juegos Paralímpicos, el 15 de marzo.

Otra Villa Olímpica, esta temporal y compuesta por 377 casas móviles, fue levantada en Cortina d'Ampezzo, sede de las pruebas de esquí alpino femenino y curling, así como de bobsleigh, luge y skeleton.

Los Juegos Olímpicos de 2026, las terceras justas de invierno organizadas por Italia, se celebran repartidos por el norte del país.

Los organizadores han optado por instalaciones deportivas existentes y sedes acostumbradas a albergar grandes eventos, como Anterselva para biatlón, Bormio y Cortina para esquí alpino y Val di Fiemme para esquí nórdico.