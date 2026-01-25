Los Patriots avanzan a su primer Super Bowl tras la marcha de Brady

Bajo un intenso temporal de nieve, los New England Patriots derrotaron este domingo 10-7 a los Denver Broncos y se clasificaron a su primer Super Bowl de la NFL desde el fin de la dinastía liderada por Tom Brady.

Los Patriots prevalecieron en la cancha de los Broncos, que jugaban sin su quarterback titular, en una final de la Conferencia Americana mucho más igualada de lo esperado.

Una intercepción de Christian González, esquinero de raíces colombianos, sentenció el triunfo visitante a dos minutos del final.

"Luchamos contra los elementos. Me encanta este equipo", se felicitó el joven mariscal de campo de New England, Drake Maye. "Jugaremos mejor. Estoy muy orgulloso de este equipo".

New England pugnará por su séptimo título de la liga de football americano (NFL) en el Super Bowl, el 8 de febrero en Santa Clara (California).

Su rival salía de la final de la Conferencia Nacional, que disputaban el domingo los Seattle Seahakws y Los Angeles Rams.

Con esta clasificación, los Patriots culminan la reconstrucción iniciada tras la partida de Tom Brady, quien lideró los seis títulos de la franquicia cosechados entre 2002 y 2019.

Sin el legendario mariscal de campo, los Patriots llevaban tres temporadas sin clasificar a los playoffs hasta la llegada al banco de Mike Vrabel, que ha reencauzado el timón que dejó en 2024 el legendario entrenador Bill Belichick.

Al duelo del domingo llegaban como claros favoritos ante la ausencia del quarterback de Denver, Bo Nix, lesionado en la prórroga del pasado triunfo ante los Buffalo Bills.

Pero, pese a los graves errores del suplente Jarrett Stidham, la defensa de Denver mantuvo el choque igualado hasta el final.

El pateador venezolano de los Patriots, el novato Andy Borregales, contribuyó también al fallar dos goles de campo en el segundo y tercer cuarto, cuando la nieve causaba estragos en el campo.

- Broncos sin su quarterback -

Toda la atención en la semana previa giró alrededor de Jarrett Stidham, quien debía cargarse a las espaldas a los Broncos tras dos años sin lanzar un solo pase.

Aún así el mariscal de campo, exjugador además de los Patriots, recibió toda la confianza desde el banco del experimentado Sean Payton.

En su primera serie ofensiva, Stidham completó un pase profundo de 52 yardas que puso en bandeja a los Broncos el primer touchdown del juego.

Del otro lado, May chocó con la feroz defensa con la que Denver se erigió esta temporada en el primer sembrado de la Americana.

Los Patriots apenas ganaban terreno frente al muro de Denver cuando los locales les facilitaron la tarea.

Al inicio del segundo cuarto, Stidham lanzó un pase incompleto en un cuarto down de 14 yardas, después de que Payton renunciara al gol de campo.

Del posible 10-0 de Denver se pasó al empate con otro fallo de los Broncos a dos minutos del descanso.

Stidham fue capturado por Elijah Ponder a sólo 14 yardas de su zona de anotación y los Patriots lo explotaron para su primer touchdown con una carrera de May.

- Intercepción de González -

Borregales anotó el punto extra pero después falló su primer gol de campo, en una lejana patada de 63 yardas cuando el reloj ya se había consumido.

El caraqueño, que tenía un inmaculado registro de 3-3 antes del juego, sí acertó con un gol de campo de 23 yardas que colocó por delante a los Patriots en el inicio del tercer cuarto, cuando el temporal llegaba con fuerza al estadio Empower Field at Mile High.

A 14 segundos del final del periodo, y con el emparrillado completamente cubierto de nieve, Borregales apareció de nuevo para patear un gol de campo de 46 yardas que salió desviado hacia la derecha.

Los Patriots iniciaron el último cuarto con una escueta ventaja de tres puntos pero se vieron beneficiados por el temporal cuando Wil Lutz falló un gol de campo para Denver a cuatro minutos del final, con una patada de 45 yardas que llegó a ser bloqueada por Leonard Taylor.

La puntilla para los locales llegó a dos minutos del final cuando Christian González, de padre colombiano, neutralizó el último intento de Denver al capturar un pase profundo de Stidham a Marvin Mims.