Los Pacers sorprenden a los Knicks en el Madison Square Garden

Los Indiana Pacers lograron su victoria más significativa de la temporada este martes al vencer 137-134 en tiempo extra a los New York Knicks en el Madison Square Garden y rompieron una racha de cuatro derrotas al hilo en la NBA.

A continuación las escenas más relevantes de la jornada del martes de la NBA, en la que se disputaban cuatro partidos:

- Los Pacers silencian el Madison -

Indiana anotó los primeros nueve puntos de la prórroga, luego de un frustrante cierre del tiempo regular en el que el dominicano Karl-Anthony Towns empató a 124 para los Knicks, al anotar dos tiros libres con solo dos centésimas de segundo en el reloj.

Fue la séptima derrota de la temporada para los Knicks en su casa, ante unos Pacers que solo han ganado cuatro de 26 partidos como visitantes y que ocupan el último lugar en la Conferencia Este.

El camerunés Pascal Siakam fue la figura del encuentro para los Pacers con 30 puntos, seis rebotes, cuatro asistencias y tres robos.

"Siempre es hermoso jugar aquí, hemos luchado en todo momento", dijo Siakam. "Jugamos muy bien temprano en el tiempo extra, creo que todos hemos jugado en un gran nivel".

Por primera vez en la temporada, los Pacers anotan por lo menos 30 puntos en cada uno de los cuatro cuartos y establecen un récord con 18 triples en la campaña 2025-2026.

Nueve jugadores de una rotación de 11 anotaron en doble dígito, incluidos los cinco titulares.

El astro Jalen Brunson anotó 40 puntos para los Knicks, mientras que Towns, expulsado por acumulación de faltas, completó un doble-doble de 22 puntos y 14 rebotes.

La derrota hace descender a los Knicks al tercer lugar del Este, con récord de 34-20, detrás de los Boston Celtics (34-19) y de los sólidos líderes de la conferencia, los Detroit Pistons (39-13).

- Durant y Sengün, una dupla letal -

Los Houston Rockets se respaldaron en 26 puntos de Kevin Durant para vencer 102-95 a Los Angeles Clippers en el Toyota Center, en Houston.

Durant, de 37 años, se supo reponer de una noche de pobre efectividad desde la cancha y en la que tuvo cinco pérdidas de balón, al aparecer en los momentos clave del cotejo.

Como tantas veces en esta temporada, el turco Alperen Sengün se convirtió en el principal aliado del dos veces campeón de la NBA, al aportar 22 puntos y siete rebotes.

"Los Clippers son uno de los mejores equipos últimamente y logramos dominar el partido", comentó Sengün.

La pareja de Durant y Sengün representará a los Rockets en el Juego de las Estrellas que se disputará este fin de semana en la cancha de los Clippers.

"Significa mucho para mi familia, mi país y todas las personas que vienen a verme, estoy muy agradecido y espero que se sientan muy orgullosos", afirmó el centro turco de 23 años.

El trabajo defensivo de los Rockets marcó el camino a la victoria en la segunda mitad, al limitar a los angelinos a 20 puntos en el tercer cuarto y 23 en el último período.

Houston (33-19) logra su segunda victoria consecutiva y supera a los Denver Nuggets en la tercera posición de la Conferencia Oeste, quedando a siete juegos del líder, Oklahoma City Thunder.