Los Mavericks alivian su crisis en Indiana; Kings retrasan el festejo

Los Dallas Mavericks de Luka Doncic rompieron este lunes su racha negativa con un triunfo 127-104 frente a unos Indiana Pacers en cuadro, mientras los Sacramento Kings dejaron escapar una oportunidad de sellar su regreso a los playoffs por primera vez en 13 años.

En Indianápolis, los Mavericks estaban obligados a acabar con su racha de cuatro derrotas consecutivas para seguir en la pelea por acceder al repechaje a los playoffs ('play in').

Horas antes del juego, Dallas recibió la buena noticia de que podía contar con Doncic, ya que la NBA rescindió la falta técnica que recibió el domingo y que conllevaba un juego de suspensión.

El fenómeno esloveno, que ha expresado en los últimos días su descontento por la situación de los Mavericks, se aseguró de que esta vez no se escapara el triunfo frente a unos Pacers que, enfocados en mejorar sus opciones en la lotería del Draft, dieron descanso a sus figuras Tyrese Haliburton, Buddy Hield y Myles Turner.

Doncic firmó 25 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias, una de ellas sacudiéndose un feroz doble marcaje con un asombroso pase lateral al novato Jaden Hardy, que clavó un triple totalmente solo en la esquina contraria.

"Al principio pensé que no me había visto", dijo después Hardy. "Luego, cuando me vio no pensé que fuera a ser capaz de hacerla llegar hasta mí. Pero lo hizo ... así que pensé que tenía anotar por él".

A Jason Kidd, en cambio, no le sorprendió la acción. "Es uno de los mejores pasadores de la liga", dijo el técnico de los Mavs, que fue uno de los mejores bases en la NBA. "Puede encontrar a los chicos y es lo suficientemente fuerte. No sé si alguien más puede hacer ese pase".

Doncic estuvo esta vez bien escoltado por Kyrie Irving, que a sus 16 puntos sumó unos inusuales registros en defensa de 2 robos y 3 tapones.

La victoria sirve de bálsamo para unos Mavericks que aún corren serio peligro de quedar fuera del repechaje pese a la gran apuesta que hicieron para reclutar a Irving en el mercado de fichajes de febrero.

- Jokic reina sin Embiid -

Otro de los focos de atención de la jornada estaba en Sacramento, donde los Kings tenían varias opciones de garantizar su regreso a los playoffs por primera vez desde 2006.

La primera opción era batir ante su público a los Minnesota Timberwolves, que no contaban con su estrella Karl-Anthony Towns, pero el equipo californiano sucumbió por 119-115.

El pívot francés Rudy Gobert estuvo imponente en la pintura para los pujantes Timberwolves, con 16 puntos y 16 rebotes, mientras el base De'Aaron Fox fue el máximo anotador de Sacramento con 29 tantos.

Los Kings, terceros del Oeste, también hubieran celebrado la clasificación en caso de derrotas de los Suns o los Clippers, pero estos equipos solventaron con triunfos sus duelos ante los Bulls (124-112) y los Jazz (117-103) respectivamente.

La espera de Sacramento puede acabar pronto ya que ahora afronta un doble duelo el miércoles y viernes ante los Portland Trail Blazers, que tienen numerosas bajas incluido su líder Damian Lillard.

Los líderes del Oeste, los Denver Nuggets, encadenaron su cuarto triunfo seguido frente a los Philadelphia 76ers 116-111 en un pulso descafeinado por las bajas de Joel Embiid y James Harden.

El serbio Nikola Jokic, ganador de los dos últimos premios MVP, no encontró obstáculos para sumar su 29º triple doble de la campaña con 25 puntos, 17 rebotes y 12 asistencias.

El partido se presentaba como el esperado pulso entre Jokic y Joel Embiid, los dos grandes favoritos al MVP esta campaña, pero el pívot camerunés de los Sixers fue baja de última hora por molestias en los gemelos.

"Queremos que él y todo el equipo estén sanos para los playoffs", se justificó el técnico Doc Rivers.

Los líderes del Este, los Milwaukee Bucks, no pasaron por grandes apuros para vencer 126-117 a los Detroit Pistons pese a las ausencias del astro Giannis Antetokounmpo, reservado por molestias en la rodilla derecha, y el base Jrue Holiday, por motivos personales.

El escolta Khris Middleton, la otra gran arma de los Bucks, comandó la ofensiva con 34 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias, secundado por el pívot cubano-estadounidense Brook López con 24 tantos y 14 capturas.

- Resultados del lunes en la NBA:

Detroit Pistons - Milwaukee Bucks 117-126

Indiana Pacers - Dallas Mavericks 104-127

NY Knicks - Houston Rockets 137-115

Utah Jazz - Phoenix Suns 103-117

Denver Nuggets - Philadelphia 76ers 116-111

Portland Trail Blazers - New Orleans Pelicans 90-124

Sacramento Kings - Minnesota Timberwolves 115-119

LA Clippers - Chicago Bulls 124-112