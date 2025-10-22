Los Lakers resienten la falta de LeBron en su estreno con derrota en la NBA

Ya lo dijo JJ Redick: Los Angeles Lakers deben arreglárselas para ganar sin LeBron James. Sin embargo, el propio entrenador sintió la ausencia de su lesionada superestrella en la derrota en el primer partido de la temporada de la NBA el martes ante los Golden State Warriors.

"Es difícil olvidarse de LeBron", dijo Redick. "La realidad es que, cuando te concentras en el grupo que tienes, debes hacer que el grupo funcione".

Pero reconoció que durante el juego, en el que sus dirigidos cayeron 119-109 en el Crypto.com Arena en Los Ángeles, echó de menos a James, cuyo futuro tras el término de la actual campaña es un misterio.

"Siendo sincero, hubo un momento en la primera mitad en que tuvimos algunas posesiones y no pudimos anotar (...), y pensé 'Sería genial tener a LeBron'", afirmó.

Pero "King" James, de 40 años, estaba sentado a pie de cancha, impasible, con traje y gafas, mientras se recupera de una molestia de ciática.

Justo al comenzar su temporada 23 en la NBA, algo que nadie ha conseguido, se dio por primera vez que el máximo anotador histórico de la poderosa liga de baloncesto se perdiera el juego inaugural de la campaña de su equipo.

- Un mal del pasado -

Luka Doncic, llamado a guiar a los Lakers, brilló hasta casi conseguir un triple-doble con 43 puntos, 12 rebotes y 9 asistencias.

Austin Reaves anotó 26 puntos y Ayton aportó 10, los únicos Lakers en doble dígito.

Pero tras irse al vestuario a solo uno abajo, a los angelinos se les apagó la chispa: los Warriors de Stephen Curry salieron del entretiempo encendidos y les firmaron una tanda de 18-4 que rompió el juego.

"La tendencia que veo es que seguimos siendo un equipo terrible en el tercer cuarto", dijo Redick, recordando un mal que sufrieron desde el año pasado en la pretemporada.

"Tenemos que replantearnos algunas cosas y, ya sabes, es un asunto de dos vías con los chicos: ¿Qué necesitan en el medio tiempo para asegurarse de que están listos para jugar?", se preguntó. "No están listos para jugar al comienzo del tercer cuarto".

- Doncic al rescate -

Con la posibilidad de que James esté de baja hasta noviembre, Redick enfatizó antes del partido que no solo Doncic sino todos los jugadores de los Lakers necesitan estar afinados.

"Necesitamos que nuestros chicos destaquen en sus roles (...) No creo que eso cambie si LeBron está o no en la alineación", dijo el entrenador, de 41 años.

El astro esloveno de 26 años cargó con la culpa de los escasos siete intentos de tiro de su nuevo compañero Deandre Ayton, y dijo que el pívot bahameño necesitaba comunicarse mejor.

Incluso después de la impresionante actuación del base esloveno, ahora más delgado y tonificado, hubo alarma porque el jugador fue atendido tras sentir molestias en la ingle al final del encuentro.

"Lo noté un poco, pero probablemente no sea nada", dijo Doncic, confiado en que podrá estar disponible para recibir el viernes a los Timberwolves de Minnesota, sus verdugos en los pasados playoffs.