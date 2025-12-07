Los kenianos John Korir y Joyciline Jepkosgei ganan el maratón de Valencia

Dos kenianos, John Korir en categoría masculina y Joyciline Jepkosgei, en la femenina, se impusieron este domingo en el maratón de Valencia (este de España) en una carrera muy rápida en la que ambos atletas batieron sus marcas personales.

En su primera participación en Valencia, Korir, ganador en Boston en abril pero que abandonó en Chicago en octubre, completó su maratón en 2 horas 02 minutos y 24 segundos, octava mejor marca de todos los tiempos.

Tras un ataque fulgurante en el kilómetro 25, Korir llegó solo a la meta, por delante del alemán Amanal Petros (2h04:03) del noruego Awet Kibrab (2h04:25), que completaron elpodio.

El etíope Sisay Lemma, ganador de la prueba en 2023 con el récord de la prueba (2h01:48), no pudo mantener el ritmo tras la aceleración de Korir y terminó en el puesto 25 con un tiempo de 2h 08 min 58 seg.

En la categoría femenina, Jepkosgei ganó la carrera con un tiempo de 2h 14 min 00 seg, firmando la cuarta mejor marca de la historia y estableciendo el récord de la carrera valenciana.

La keniana, ganadora del maratón de Londres en 2021, protagonizó un emocionante duelo con su compatriota Peres Jepchirchir, campeona mundial en Tokio en septiembre pasado.

A 7 km de la meta, Jepchirchir lanzó una aceleración a la que Jepkosgei no respondió, pero no pudo mantener el esfuerzo y Jepkosgei logró alcanzarla y superarla en el tramo final, cruzando la meta con 43 segundos de ventaja.

El maratón de Valencia es una prueba cada vez más importante en el calendario mundial, sobre todo porque está considerado uno de los más rápidos y en el que los atletas pueden lograr grandes marcas.

Este año, en la 45ª edición de la carrera, participaron 36.000 corredores, según los organizadores.