Los grandes retos olímpicos de París-2024: seguridad, transportes, clima, Sena

A poco más de un mes de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París-2024, las autoridades ultiman los detalles de la organización de este evento, que acogerá millones de espectadores, e intentan hace frente a los desafíos de última hora.

- Transporte público reforzado -

"No vamos a estar listos" en materia de transporte público, declaró la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, en noviembre. Pero tras varias campañas de contratación masiva y negociaciones laborales, las autoridades gestoras del transporte público han conseguido una "mejora considerable" de "la situación general", insistió Jimmy Brun, vocero de la RATP, la empresa que gestiona la red parisina de transporte público.

La RATP movilizará más de 40.000 agentes para conducir trenes, buses y metros entre el 26 de julio y el 11 de agosto, que transportarán una media de 500.000 espectadores y 200.000 personas acreditadas, así como a todos los usuarios habituales.

IDFM, que coordina la red de transporte público de la región parisina, ha ideado 125 "planes B" en caso de averías, cambios de hora de competencias olímpicas o si alguna de las lanzaderas de espectadores queda bloqueada en la carretera por un accidente, por ejemplo.

Una de las incógnitas sin plan B es el resultado de las elecciones legislativas del 30 de junio y 7 de julio, que podrían provocar protestas "a unos días de los Juegos", declara Valérie Pecresse, presidenta de IDFM, para quien "las disputas políticas pueden esperar dos meses".

- Preocupación por el río Sena -

El gran protagonista de los Juego Olímpicos es el río Sena, donde se deben organizar el desfile náutico de la ceremonia de apertura y varias competencias: triatlón (30 y 31 de julio, 5 de agosto), maratón de natación (8 y 9 de agosto), y triatlón adaptado (1 y 2 de septiembre).

Pero no todo fluye como debería a un mes de la inauguración. Salvo el 9 de junio, no se alcanzaron los estándares reglamentarios de calidad del agua para permitir el baño, y las autoridades no han ideado un plan alternativo en caso de que no mejore en las fechas de las pruebas.

El "clima lluvioso" provocó un "fuerte caudal del río que afecta a la calidad del agua", explicaron las autoridades locales.

El ensayo general de la ceremonia de apertura, programado para este lunes, fue aplazado debido al fuerte caudal del río, cuya fuerza "aumenta matemáticamente la velocidad de los barcos", que tardarían "15 minutos menos" en completar el recorrido.

Las autoridades invirtieron 1.400 millones de euros (alrededor de 1.500 millones de dólares) en la limpieza del río para acoger las competencias olímpicas y abrir el baño al gran público a partir de 2025.

- ¿Unos juegos más sostenibles? -

Los organizadores de París-2024 han prometido "compromisos inéditos en favor del clima" y una reducción a la mitad de la emisiones emitidas en anteriores ediciones.

Para la actual edición, redujeron la huella de carbono de la construcción al utilizar un 95% de infraestructuras existentes o temporales. Los desplazamientos representan un tercio de las emisiones previstas.

La estimación oficial inicial indicó que los Juegos emitirían 1,58 millones de toneladas de CO2, pero los organizadores han dejado de utilizar las cifras específicas "que anunciaron con tanto bombo y platillo", advierte Martin Müller, profesor en el Instituto de Geografía y Sostenibilidad de la Universdad de Lausana, para quien "sin objetivos cifrados, no hay ninguna obligación comprobable".

Los organizadores prometen apoyar proyectos de compensación de carbono que eviten o capturen "la misma cantidad de emisiones de CO2" producida por los Juegos.

Varios expertos recomendaron en 2021 "reducir considerablemente el tamaño del evento, hacer que las mismas ciudades se turnen para acoger los Juegos y establecer normas independientes de sostenibilidad".

- Equipos de seguridad casi completos -

Las autoridades movilizarán 45.000 policías y gendarmes, así como 18.000 militares.

Aunque estos "no sustituirán" a la seguridad privada, el prefecto de policía de París, Laurent Nuñez, precisó que podrían asumir "ciertas responsabilidades" de estos durante la ceremonia de apertura, para garantizar "el estándar más alto de seguridad".

El número de guardias de seguridad privada necesarios durante las semanas de competencia oscilará entre 18.000 y 22.000 al día, según el comité de organización.

Marc Guillaume, prefecto de la región de París, declaró el viernes que ya se ha cubierto el 93% de las necesidades de las empresas de seguridad privada.

Los organizadores buscaban aún 400 personas para completar los equipos de seguridad la noche de la inauguración de los Juegos en el río Sena, el 26 de julio, declaró el miércoles Bruno le Ray, jefe de seguridad de la cita olímpica.

La ceremonia de apertura debía acoger 600.000 espectadores, con 100.000 plazas de pago y 500.000 plazas gratuitas y abiertas a todos, pero por motivos de seguridad, sólo habrá 220.000 plazas gratuitas. El aforo total rondará los 320.000 espectadores.

