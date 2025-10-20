Deportes

Los franceses Cizeron y Beaudry ganan el Grand Prix de patinaje artístico de Francia

Los franceses Laurence Fournier-Beaudry y Guillaume Cizeron, en acción durante el Grand Prix de Francia de patinaje sobre hielo, en Angers, el 19 de octubre de 2025 Jean-François Monier
AFP
20 de octubre de 2025

En su primera competición internacional, el francés Guillaume Cizeron y su nueva compañera, Laurence Fournier Beaudry, ganaron el Grand Prix de Francia de patinaje artístico, tras un atractivo ejercicio libre el domingo en Angers.

Terceros después de la danza rítmica pese a una caída al final del programa, lograron recuperar posiciones en la clasificación gracias a una gran actuación en la danza libre, realizada con un tema musical de tintes misteriosos de la banda sonora de la película "The Whale".

Una rutina que fue recompensada con 133,02 puntos, una puntuación impresionante para el inicio de temporada.

La pareja se impuso en total con 211,02 puntos, 0,8 por encima del dúo británico formado por Lilah Fear y Lewis Gibson (210,24 puntos). Los lituanos Allison Reed y Saulius Ambrulevicius ocuparon la tercera posición.

