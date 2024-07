Los favoritos pasean en un arranque del tenis de París golpeado por la lluvia

El tenis olímpico de París-2024 abrió este sábado con triunfos de tres grandes favoritos, Iga Swiatek, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, dejando más cerca la chance de tener un partido de ensueño en segunda ronda entre el serbio y Rafael Nadal.

En una jornada limitada por la lluvia, con acción sólo a techo cerrado en los dos estadios principales de Roland Garros, Djokovic paseó en la cancha central, la Philippe Chatrier, con un juego que aprovechó al máximo las debilidades del australiano Matthew Ebden para vencerlo 6-0 y 6-1.

Especialista en dobles, el australiano no resistió el ritmo impuesto por 'Nole', que se limitó a demoler a su rival mientras en las tribunas el público intentaba alentar al suplente que casi de casualidad llegó al cuadro principal.

Pese a la ola de aplausos desatada en la Philippe Chatrier para alentar al australian, Djokovic, ganador de 24 torneos de Grand Slam, se mantuvo enfocado.

Más de 20 tiros ganadores del serbio calibraron la mira a la espera la suerte que corra Nadal el domingo cuando enfrente al húngaro Marton Fucsovics.

Tras el partido, 'Nole' se quejó de las reglas del torneo que llevaron a que un jugador sin ranking en individuales lo enfrentara.

"Realmente no entiendo las reglas", dijo Djokovic después de dejar en evidencia el bajo nivel del australiano de 36 años. "No me parece lógico que alguien se retire de los individuales y llames a un jugador de dobles para jugar".

"No creo que sea una buena imagen para el deporte, para ser honesto", afirmó el serbio tras ganar en menos de una hora de partido.

Si Nadal gana, la segunda ronda del tenis de París-2024 vivirá un partido entre dos de los tres miembros del 'Big 3', junto al retirado Roger Federer.

También en la central, el estadounidense Taylor Fritz (N.7) venció al kazajo Alexander Bublik por 6-4 y 6-4.

- Alcaraz, debut con "buenas sensaciones" -

En simultáneo, en la cancha Suzanne Lenglen tocó a Alcaraz debutar ante el libanés Hady Habib (275 del ránking mundial) con triunfo 6-3 y 6-1.

El vigente campeón de Roland Garros y Wimbledon dijo que salió con "buenas sensaciones" del partido.

"Me he encontrado bastante bien en tierra viniendo de Wimbledon, siempre es complicado", dijo Alcaraz minutos después de ganar a un rival que entró a último momento al cuadro del torneo para ser el primer jugador del tenis de su país en unos Juegos.

Habib dijo que fue cumplir "un sueño" jugar en París, mientras que Alcaraz destacó que los Juegos son muy diferentes a todo lo demás.

Todo "es diferente, muchas banderas que no estamos acostumbrados a ver durante los torneos. La energía que se vive la siento imponente, especial", advirtió el jugador de Murcia que sonriente avisó que guardó energias para jugar en la tardecita de París el dobles con Nadal.

- Swiatek triunfó pese a los nervios -

La número uno del mundo femenino demostró algo de su potencial pero también algunos fallos que evidenciaron sus nervios.

Con momentos de muy buen tenis, Swiatek venció a la rumana Irina-Camelia Begu por 6-2 y 7-5 para seguir su camino en unos Juegos en los que tiene como principal rival a la estadounidense Coco Gauff.

"La atmósfera era un poco diferente, por eso estaba un poco nerviosa", confesó la tímida Swiatek tras finalizar el duelo.

Otra favorita que avanzó fue la italiana Jasmine Paolini. La finalista de los dos últimos torneos 'grandes' derrotó a la rumana Ana Bogdan por 7-5 y 6-3.