Los equipos Caja Rural y TotalEnergies, invitados al Tour de Francia

Los organizadores del Tour de Francia concedieron este viernes sendas invitaciones al equipo ciclista español Caja Rural y al francés TotalEnergies, para completar la lista de 23 formaciones que tomarán la salida en la edición de 2026, el 4 de julio en Barcelona.

Del total de los equipos, 21 son seleccionados de oficio según el reglamento de la Unión Ciclista Internacional (UCI), que contempla la presencia obligatoria de los 18 del WorldTour (1ª división) y de los tres del ProTeam (2ª división) mejor clasificados, que en este caso serán Tudor, Q36.5 y Cofidis.

A los organizadores del Tour, la empresa ASO, le correspondía ahora otorgar dos invitaciones.

Una de ellas fue para un equipo del país, en este caso el TotalEnergies francés, y la otra fue para el Caja Rural.

"Hemos seguido el mismo principio que los años anteriores. Es decir, hemos tomado la clasificación de la segunda división (al término de la temporada de 2025). El Caja Rural es 25º, pero con la desaparición del Arkea-B&B Hotels y la fusión entre el Lotto y el Intermarché, es 23º", explicó a la AFP el director del Tour, Christian Prudhomme.

Francia será el país con más equipos en el Tour 2026, con cuatro, seguido de Bélgica, que tendrá tres.

España tendrá dos, ya que además del Caja Rural también participará el Movistar.