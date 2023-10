Los campeones del mundo Messi y Aitana Bonmatí juntos en el Olimpo de fútbol

En el tramo final de una carrera prodigiosa, Lionel Messi conquistó por octava ocasión el Balón de Oro, este lunes en el teatro del Châtelet de París, donde Aitana Bonmatí se coronó por primera vez e hizo su entrada en el Olimpo del fútbol, después de que ambos fueran campeones del mundo con Argentina y España, respectivamente.

Messi deberá hacer un nuevo sitio en sus sobrecargadas vitrinas: proclamado campeón del mundo a finales de 2022 en Catar, autor de siete goles, entre ellos un doblete en la final, el argentino de 36 años superó en el podio del máximo galardón individual al noruego Erling Haaland y al francés Kylian Mbappé.

Después de 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019 con el Barça y 2021 ya con los colores del PSG, Messi añadió más brillo a un palmarés difícil de repetir en el que a nivel de selecciones añadió en 2021 y 2022 una Copa América y el tan ansiado Mundial.

- Delante de Haaland y Mbappé -

Su galardón presenta mayor mérito por cuanto los otros dos jóvenes aspirantes de 23 y 24 años tenían también sólidos argumentos.

Con una efectividad espectacular (52 tantos con su club) en su primer año en Inglaterra, Haaland ofreció la Liga de Campeones al Manchester City, pero también la Premier League y la Copa inglesa.

Y subcampeón del mundo con Francia, Mbappé terminó como máximo goleador de la competición (8), con un gol más que Messi, con un triplete en la final. Campeón de la liga francesa con el PSG, Mbappé no pudo conquistar su primera Champions.

Así que fue la final del Mundial (3-3, 4-2 en penales) lo que desniveló la balanza para el argentino, que mejoró su récord con un octavo Balón de Oro en sus vitrinas, para sumar tres más que su inmediato perseguidor Cristiano Ronaldo (5).

El desenlace del Mundial y por tanto del Balón de Oro habría podido ser diferente sin Emiliano Martínez, autor de una atajada decisiva ante el francés Randal Kolo Muani y elegido mejor arquero del mundo este año (Trofeo Yashin). Autor de una celebración controvertida después del título en el Mundial, fue silbado por una parte del teatro parisino donde tuvo lugar la gala.

Desde 2008 (primer Balón de Oro para Cristiano Ronaldo) y 2009 (primero para Messi), los dos astros se han repartido los galardones de la revista France Football: sólo Luka Modric (2018) y Benzema (2022) lograron hacerse un hueco.

Sólo el futuro dirá si es el último galardón para el ahora jugador del Inter Miami, en un campeonato con menor aura.

"No pienso en futuro a largo tiempo, voy a disfrutar del día a día de lo que se viene, sí ahora tenemos una Copa América en Estados Unidos, en el lugar en que estoy ahora, en que somos los defensores del título, así que con ganas de llegar bien a esa Copa América e ir de a poquito y viendo cómo me voy encontrando día a día", declaró Messi para la AFP y otras agencias de prensa.

Si el fútbol ve apagarse poco a poco la era Messi-Ronaldo, la sucesión está asegurada con Haaland y Mbappé.

En una ceremonia en la que se rindió homenaje a glorias como el brasileño Pelé, el español Luis Suárez y Bobby Charlton, fallecidos en los últimos meses, la ceremonia también perfiló el futuro a través del inglés Jude Bellingham, de 20 años, elegido mejor joven del año (Trofeo Kopa).

- Aitana, de oro -

En categoría femenina, la centrocampista del FC Barcelona y vigente campeona del mundo con España, Aitana Bonmatí, se hizo con el Balón de Oro femenino, sucediendo en el palmarés a su compañera en el Barça y en la selección Alexia Putellas, que había ganado las dos ediciones anteriores.

Campeona del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, Aitana Bonmatí, de 25 años, conquistó también la pasada edición de la Champions femenina con el Barça y el campeonato español.

Después de haber sido elegida mejor jugadora UEFA del año, la jugadora catalana se convierte en la segunda futbolista nacida en España en lograr el galardón después de Putellas, y en la tercera contando a los hombres, tras el Balón de Oro de Luis Suárez en 1960.

"La verdad que ha sido un año único, quién me lo hubiera dicho cuando era pequeña que voy a jugar en el Camp Nou, que voy a ganar un Mundial, dos Champions, un Balón de Oro, un premio de la UEFA, me están pasando últimamente cosas extraordinarias, valoro mucho todo lo que me está pasando", declaró Aitana todavía con el Balón de Oro bajo el brazo.