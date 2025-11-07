Los campeones Bucks debutan con triunfo en la Copa NBA con un Giannis imperial

Los Milwaukee Bucks arrancaron la defensa del título de la Copa NBA ganando este viernes a los Chicago Bulls de la mano de Giannis Antetokounmpo, que dominó el duelo con 41 puntos y 15 rebotes.

Estas son las principales escenas de una jornada que contaba tanto para la Copa NBA como para la temporada regular y que se cerraba con la visita de los Golden State Warriors a los Denver Nuggets de Nikola Jokic.

- Bulls ceden liderato a Pistons -

Giannis Antetokounmpo bordeó un triple doble monumental en la victoria de los Bucks por 126-110 ante los Bulls.

Además de los 41 puntos, 19 de ellos en el último cuarto, y 15 rebotes, el astro griego sumó a su cuenta 9 asistencias, 2 robos y 2 tapones.

Con una media de 32,3 puntos, Antetokounmpo es el tercer máximo anotador en este arranque de temporada, por detrás de Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), con 33,3, y de Tyrese Maxey (Sixers), con 33,5.

Los Bucks, cuartos de la Conferencia Este con 6 victorias y 3 derrotas, están por ahora respondiendo al reto que les lanzó Antetokounmpo, quien amagó con pedir el traspaso si Milwaukee no vuelve a ser un equipo competitivo.

Ante los Bulls también se anotaron un primer triunfo en su camino de regreso hacia la final a cuatro de la Copa NBA, que se disputará en diciembre en Las Vegas.

Los Bulls, de su lado, encajaron su segunda derrota en los tres últimos juegos que les dejó en el segundo puesto del Este (6-2).

El sector tiene ahora otro líder inesperado, los Detroit Pistons (7-2), que el viernes ganaron 125-107 a los Brooklyn Nets con 34 puntos y 10 asistencias de su estrella, Cade Cunningham.

- Spurs ganan derbi texano -

Tras dos derrotas seguidas, los San Antonio Spurs regresaron a la senda ganadora al imponerse a los Houston Rockets por 121-110.

El veterano Harrison Barnes, con 24 puntos, fue el máximo anotador de los Spurs aprovechando la gran presión defensiva que los Rockets pusieron en Victor Wembanyama.

El francés terminó con 22 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias en su duelo de figuras europeas ante el turco Alperen Sengün, que logró un registro de 25-9-8.

Kevin Durant terminó con 24 puntos para unos Rockets que estaban tomando velocidad con cinco victorias seguidas.

- Dallas, sin solución a la vista -

Los Dallas Mavericks sumaron una cuarta derrota seguida en la caída libre que les ha llevado al último lugar del Oeste (2-7).

Los verdugos de la franquicia texana fueron esta vez los Memphis Grizzlies por 118-104.

Memphis también necesitaba tomar aire después de cuatro derrotas consecutivas y del conflicto interno entre el cuerpo técnico y su figura, Ja Morant, quien el viernes mejoró sus prestaciones con 21 puntos y 13 asistencias ante los deprimidos Mavericks.

Con la herida todavía abierta del traspaso de Luka Doncic, Dallas no da ningún motivo de esperanza a sus aficionados más allá del potencial de estrella que se le adivina a Cooper Flagg.

Este viernes ni siquiera el novato rindió a buen nivel, quedándose en 12 puntos y 6 rebotes, y el pívot Daniel Gafford podría sumarse a las numerosas bajas de Dallas tras retirarse en el tercer cuarto por problemas en un tobillo.