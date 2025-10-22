Los argentinos Etcheverry y Cerúndolo avanzan en Viena

Suerte dispar para los tenistas argentinos este martes en el ATP 500 de Viena. Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry superaron su entrada en liza en la capital austríaca, mientras que Ugo Carabelli se despidió a primeras de cambio.

Cerúndolo (N. 21 del ranking ATP) se deshizo con facilidad del veterano estadounidense Alex Michelsen (34º), al que derrotó 6-3, 6-1.

También superó en dos sets Etcheverry (60º) al noruego Nicolai Budkov Kjær (137º); 6-3, 6-3.

Fue la quinta victoria en siete partidos en pista cubierta esta temporada para Etcheverry, que espera rival en segunda ronda del duelo entre Lorenzo Musetti (8º) y Hamad Medjedovic (67º).

Cerúndolo tendrá un duelo complicado ante el kazajo Alexander Bublik (16º).

Ugo Carabelli (50º) se vio superado por el local Filip Misolic (95º).

El torneo de Viena, sobre superficie dura, cuenta con el italiano Jannik Sinner, N.2 del mundo, como principal favorito.

-- Resultados del martes en el Torneo ATP 500 de Viena, en Austria, sobre superficie dura:

. Individual masculino - Primera ronda:

Francisco Cerúndolo (ARG) derrotó a Alex Michelsen (USA) 6-3, 6-1

Filip Misolic (AUT) a Camilo Ugo (ARG) 7-5, 7-6 (8/6)

Cameron Norrie (GBR) a Andrey Rublev (RUS/N.7) 6-2, 6-7 (5/7), 6-2

Tomás Etcheverry (ARG) a Nicolai Budkov Kjær (NOR) 6-3, 6-3