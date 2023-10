Lo que se sabe del secuestro del padre del futbolista colombiano Luis Díaz

Desde el sábado el padre del futbolista del Liverpool, Luis Díaz, permanece secuestrado. La búsqueda se intensifica con el paso de los días en Colombia, mientras la investigación avanza con cauteloso hermetismo.

Esto es lo que se sabe hasta ahora sobre el secuestro que dio la vuelta al mundo:

1. ¿Cómo ocurrió?

Según medios locales Luis Manuel Díaz y Cilenis Marulanda, padres del futbolista, fueron secuestrados luego de pasar por una estación de servicio. Hombres armados y en moto los interceptaron y raptaron en el municipio de Barrancas (norte), cercano a la frontera con Venezuela en el departamento de La Guajira y de donde es oriunda la familia indígena. Imágenes de una cámara de seguridad, cuya ubicación en el poblado verificó la AFP, muestran una camioneta de alta gama seguida por una motocicleta.

Horas después, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que la madre del jugador había sido rescatada por la policía, pero que la fuerza pública seguía buscando al padre.

El operativo incluye al menos 200 uniformados, entre policías, soldados, comandos élite, cartógrafos, policías judiciales y pilotos de naves especializadas en búsqueda y rescate.

En una rueda de prensa el domingo, el fiscal general, Francisco Barbosa, dijo que el padre del futbolista "podría" estar en Venezuela.

2. Avances de la investigación

Tres altos mandos de la Fuerza Pública ampliaron detalles de la investigación este lunes.

El director de la Policía Nacional, general William Salamanca, informó que sus efectivos hacen un "barrido (...) casa por casa" y preguntan por información que conduzca al paradero de Díaz, por la que ofrecen una recompensa de USD 48.000.

"Tenemos claridad de personas que pudieron estar vinculadas en el hecho (...) Hay una planificación anterior", añadió en conferencia de prensa el subdirector de la Policía, general Nicolás Zapata.

De su lado el coronel Giovanni Montañez, director de la unidad militar élite contra el secuestro y la extorsión (Gaula), confirmó a Blu Radio que "hasta el momento no se ha hecho ninguna exigencia (...) no se ha recibido ninguna llamada", al estilo de un secuestro extorsivo.

Colombia coordina la búsqueda con la oficina de Interpol de Venezuela, según Salamanca, pero ninguno de los altos mandos confirmó si el padre de Luis Díaz fue trasladado al otro lado de la frontera.

3. Grupos armados en la zona

Barrancas, un municipio de unos 38.000 habitantes, está enclavado en una región donde operan delincuencia común, grupos paramilitares como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, disidencias de las FARC que rechazaron el acuerdo de paz de 2016 y la guerrilla del ELN.

La madre del futbolista "no manifestó nada especial" sobre los captores tras su rescate, según el coronel Montañez. Autoridades investigan si se trata de un grupo integrado por colombianos o venezolanos.

Colombia es un país atravesado por seis décadas de conflicto armado que dejan 9,5 millones de víctimas, 38.028 de ellos secuestrados.

4. Reacciones en el mundo

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, envió "apoyo y oraciones" al atacante colombiano en "estos momentos difíciles".

La Federación Colombiana de Fútbol también publicó un comunicado en X (antes Twitter) en el que pide la liberación inmediata y sin condiciones del padre de Díaz.

"Hay cosas mucho más importantes que un partido de fútbol. Por favor, en qué sociedad estamos viviendo. Estamos contigo Luchito", lamentó en sus redes sociales James Rodríguez, su compañero en la selección de Colombia.

Tras la victoria 3-0 el domingo contra Nottingham Forest, el entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, aseguró que la preparación para ese partido había sido "la más difícil" de su vida.

"No me esperaba esto, no estaba preparado para ello", admitió.

En ese juego, el portugués Diogo Jota, compañero de "Lucho" en los Reds, le dedicó el primer gol del duelo al levantar la camiseta 7 del colombiano ante la ovación de los hinchas en Anfield.

Minutos después, Luis Díaz reposteó en Instagram una historia de la cuenta oficial de su club con la imagen de Jota.

Hasta el momento se desconoce si el futbolista planea separarse del plantel del Liverpool para viajar a Colombia.

5. ¿Quién es el padre de Luis Díaz?

Luis Manuel Díaz fue clave en el meteórico ascenso de su hijo. A diferencia de muchos compañeros, siempre lo apoyó en su aspiración de ser futbolista.

Fue entrenador amateur de la única escuela de fútbol de Barrancas. Allí su hijo empezó a pulir desde niño la velocidad, resistencia y talento que lo llevarían luego al estrellato.

"Triste y consternado por esta noticia del secuestro de Mane (Luis Manuel) Díaz. Es una persona humilde del pueblo, que no se ha ido de acá del pueblo (...) es muy difícil para nosotros los coterráneos", dijo a la AFP Leonardo Díaz (41 años), residente de Barrancas.

Su hijo ha jugado 43 veces con la selección de Colombia y llegó al Liverpool el año pasado procedente del Oporto. Esta temporada ha disputado 11 partidos con el club, en los que ha marcado tres goles.