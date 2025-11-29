Llegó el día: Palmeiras y Flamengo deciden en Lima al campeón de la Copa Libertadores

El Estadio Monumental de Lima comenzó a recibir aficionados este sábado a la espera de la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo, en una ciudad tomada por mareas de torcedores, con unos 50.000 aficionados brasileños que llegaron para ver al nuevo campeón.

Los dos equipos más exitosos de los últimos años en el fútbol sudamericano se enfrentan a partir de las 16H00 locales (21H00 GMT) para decidir al sucesor de Botafogo como ganador del torneo.

Ederson Stefanelli, con una camiseta del Palmeiras, llegó temprano junto a su hijo pequeño, Teodoro, y unos amigos. Confía en la capacidad del equipo entrenado por el portugués Abel Ferreira de levantarse, en el día más importante de la temporada, tras una cadena de cinco partidos sin ganar en la liga brasileña.

"Quien conoce a Palmeiras sabe que si llega como favorito, no gana. Necesita ser llevado al límite", comentó a la AFP.

"¡Vamos a ser campeones! ¡3-0!", lanza este hombre, que asiste por primera vez a una final de Libertadores.

Tarciano Mendes y Carolina Barbosa, un matrimonio de Salvador de Bahía, apoyan a su vez al Mengão.

"Es una experiencia única (estar en la final) y tengo mucha confianza en que Flamengo va a ganar", dice Carolina a la AFP.

El Monumental, que recibe a los visitantes con una estatua del icónico exjugador peruano Teodoro "Lolo" Fernández, ídolo de Universitario, será testigo de un séptimo campeón consecutivo del poderoso Brasil.

El triunfador será, además, el primer club del país de Pelé que alcanza cuatro títulos en la competición continental.

Lima recibe la fiesta deportiva tras días de tensión que llevaron a las autoridades a declarar una emergencia por una ola de extorsiones y asesinatos del crimen organizado.

- Momentos opuestos -

Mientras avanzaban en la Copa Libertadores, el Flamengo y el Palmeiras han estado enzarzados en una lucha sin cuartel por el campeonato de la liga brasileña.

Todo parece favorecer al equipo de Filipe Luís, que con dos partidos por delante tiene una ventaja de cinco puntos sobre el cuadro de Ferreira.

Ambos técnicos mostraron el viernes confianza en los suyos, en ruedas de prensa en el Monumental, escenario con capacidad para 80.000 espectadores.

"Todo lo que estoy viviendo con el Flamengo es un orgullo", manifestó Filipe Luís, quien tendrá su primera final como entrenador después de haber ganado dos veces la Copa Libertadores como jugador del club en 2019 y 2022. "Nunca perdí la ambición".

Ferreira, por su parte, advirtió que el Palmeiras sabe superar situaciones adversas "cuando nadie cree".

El timonel de los paulistas, que conquistó la Libertadores en 2020 y 2021, puede convertirse en el tercer entrenador con tres títulos. Los argentinos Carlos Bianchi, con cuatro, y Osvaldo Zubeldía, con tres, son los únicos integrantes de la cofradía.

"Más que en si soy el primero, el segundo o el tercero, tengo la conciencia tranquila si hice todo para preparar a mis jugadores", expresó Ferreira. "No es Abel, es Palmeiras".

- Un lujo -

El exfutbolista brasileño Felipe Melo dijo esperar que Flamengo y Palmeiras protagonicen "una de las mejores finales" en la Libertadores.

"Son dos grandes equipos con planteles repletos de estrellas, entonces mi expectativa es que sea una de las mejores finales de todos los tiempos", expresó Melo, quien en su carrera llegó a vestir las camisetas de ambos clubes, después de participar en un juego de viejas figuras organizado el jueves en la antesala de la final.

El Partido de Leyendas de la Conmebol enfrentó en el Estadio Nacional de Lima a exfiguras internacionales sudamericanas como el argentino Oscar Ruggeri, los paraguayos Paulo da Silva y Roberto Acuña y el propio Melo con exjugadores de la selección de Perú.

El presidente peruano, José Jerí, se uniformó y jugó.

"¿Favorito? No", dijo Melo, de 42 años, quien llegó a vestir en su carrera las camisetas de los dos finalistas. "Final única. Todo puede pasar".