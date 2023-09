"Llegar al Mundial ya es un logro", dice entrenador de selección chilena de rugby

Para Pablo Lemoine, entrenador de Los Cóndores, la selección de rugby de Chile que disputará por primera vez una Copa del Mundo, asistir a la próxima cita en Francia "ya es un logro".

Este exjugador uruguayo, de 48 años, es el artífice de la profesionalización del rugby en Chile, en una carrera explosiva que comenzó en 2019 y que se selló con la histórica clasificación de Los Cóndores al Mundial de Francia, que arranca el 8 de septiembre.

En menos de cuatro años, Chile pasó del amateurismo a contar con un equipo profesional, Selkman, también formado por Lemoine, que hoy compite en la Super Rugby Américas y es la base de un equipo que en el Mundial integrará el Grupo D junto a Inglaterra, Argentina, Japón y Samoa.

Lemoine quiere que esta inédita participación impulse la masificación de este deporte en Chile.

- "Hace un año no existíamos" -

"Hace un año no existíamos, literalmente no estábamos en la foto. Llegamos como el nuevo o recontra nuevo. Te vas a sacar ese mote si clasificas dentro de cuatro años y después de nuevo dentro de ocho años, pero mientras, eres el nuevo. Lo bueno es que llamas la atención, la gente quiere ver, si te va bien o te va mal", aseguró el uruguayo en una entrevista con la AFP.

P: ¿Cómo llegan Los Cóndores a su primer mundial?

R: "El mote de nuevo no te lo saca nadie, más encima que en el rugby no clasifica nadie nuevo. El último nuevo que clasificó fue Rusia en 2011 y lo hizo porque los jugadores de Rumania hicieron paro y Rusia terminó clasificando. El mundo del rugby es muy cerrado. Siempre circulan los mismos. En definitiva, llegar ya es un logro".

P: ¿Chile cuenta con una "generación dorada" de jugadores?

R: "Estamos haciendo lo imposible para que no. Estamos pensando en el futuro, en la formación, en el desarrollo. No queremos que sea una 'Generación dorada' porque una de las metas que nos hemos puesto es que el rugby termine siendo el segundo deporte en Chile. Este grupito de acá es la punta microscópica de la pirámide, son 50 tipos".

P: ¿Cuál es el objetivo de Los Cóndores en el Mundial?

R: "Por supuesto que en el Mundial todos los jugadores quieren clasificar, todos quieren jugar y todos quieren ir. Pero también todos quieren que el segundo deporte de Chile sea el rugby. Es una meta común".

P: Algunos lo comparan a usted con el técnico argentino Marcelo Bielsa, por lo que hizo con la selección chilena de fútbol. ¿Qué opina de esa comparación?

R: "No me copan mucho las comparaciones. Lo que sí me parece bueno es compararme con una persona que también vino y logró generar un proyecto, una generación dorada, logró desarrollarla, darle principios, darle valores y dejar todo encaminado para que vengan otros entrenadores. Lo que podemos tener en común con Bielsa es que los dos vimos un potencial en el deporte chileno que posiblemente que no lo ven ni los mismos chilenos".

P: ¿El rugby está llegando a otras capas de la sociedad chilena?

R: "En Chile está mucho más utilizado el rugby como una herramienta social y de inclusión de lo que la gente ve. La gran misión de Los Cóndores en el Mundial es tratar de lograr darle pantalla y visualización a todos esos proyectos de rugby en las ciudades de Calama, Antofagasta, Temuco, Valparaíso, Talcahuano, Curicó y en 20 lugares más.

P: ¿Qué tan importante ha sido el éxito de los Cóndores en eso?

R: "Cuando Los Cóndores empezaron a visualizarse, a tener una presencia, una importancia, todos comenzaron a ver a Los Cóndores como una herramienta positiva. Si hay rugby en todo Chile, es porque a Los Cóndores les fue bien. Ese es nuestro motor".