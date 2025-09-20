Liverpool mantiene el pleno de victorias, Manchester United coge aire

El Liverpool se llevó el derbi de Merseyside frente al Everton por 2-1 para mantener el pleno de victorias en la quinta jornada de la Premier League, en la que el Manchester United coge oxígeno tras ganar al Chelsea por el mismo resultado.

En Anfield, el vigente campeón se adelantó con dos goles en menos de treinta minutos, pero perdió control y solidez en la segunda mitad, un mal hábito que sufre en este inicio de temporada y que fue aprovechado por Idrissa Gueye (58) para marcar para el Everton.

El equipo de Arne Slot logró resistir hasta el final, sin embargo, en uno de los derbis más intensos de Inglaterra.

En un duelo complicado, el entrenador había optado por dejar en el banquillo a sus dos fichajes estrella, Florian Wirtz y Alexander Isak.

El primero no se ha adaptado a la intensidad de la Premier League y el segundo está falto de ritmo.

El neerlandés Ryan Gravenberch fue protagonista en los dos goles de los Reds.

Abrió el marcador al prolongar un centro perfectamente calculado de Mohamed Salah por encima de la defensa (11) y asistió a Hugo Ekitiké, otro de los grandes fichajes del Liverpool esta temporada, para que el francés anotara su tercer gol con la camiseta del mítico club inglés.

- El derbi se tiñe de rojo -

Los Reds aún no han perdido un derbi de Merseyside frente a su público en el siglo XXI. El Everton sí ganó uno en en estos 25 años en Anfield... Pero fue en 2021, en un estadio vacío debido a la pandemia de covid.

Con 15 puntos, Liverpool tiene una ventaja de seis unidades sobre su perseguidor, el Arsenal (2°), que recibirá al Manchester City (8°, 6 puntos) el domingo.

Segundo, con 10 unidades, se ha colocado el Tottenham, pese a que se dejó dos puntos en su visita al Brighton (2-2).

El primer gol de los Spurs lo marcó el brasileño Richarlison.

El Crystal Palace sigue con su buen inicio de curso y con su victoria por 2-1 ante el West Ham suma 9 puntos (4º), empatando con el Arsenal.

El que pierde terreno es el Chelsea (6º con 8 puntos). El reciente campeón del mundo de clubes tuvo un inicio para olvidar en Old Trafford, el llamado Teatro de los Sueños, y perdió por 2-1 ante el Manchester United.

Primero, su portero, el español Robert Sánchez, fue expulsado en el minuto 4 tras una falta sobre Bryan Mbeumo y su mejor jugador, el internacional Cole Palmer, tuvo que abandonar la cancha a los 20 minutos por una lesión.

Para entonces, los locales ya se habían adelantado con el 100º gol de Bruno Fernandes con la camiseta del United.

- Casemiro: gol y expulsión -

Antes del descanso, el brasileño Casemiro puso el 2-0 que parecía asegurar la tranquilidad de los aficionados locales, pero en la última jugada antes del intermedio, el exjugador del Real Madrid fue expulsado por doble amarilla y todo cambió en la segunda parte.

El Chelsea redujo diferencias en el minuto 80 por medio de Trevoh Chalobah, pero no pudo consumar la remontada, ni siquiera llevarse un punto.

Es la primera derrota de los Blues esta temporada en el campeonato y cierran una semana dantesca, con un empate en casa contra el Brentford el fin de semana pasado (2-2) y la derrota 3-1 en Múnich en el estreno de la Liga de Campeones.

La victoria da oxígeno a un United en dificultades (9º a ocho puntos del Liverpool) y, sobre todo, a su entrenador Rubem Amorim, en la cuerda floja por los malos resultados del equipo.