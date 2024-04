Liverpool casi se despide del título, Sheffield dice adiós a la Premier

El Liverpool volvió a ceder puntos, este sábado al empatar 2-2 en la cancha del West Ham, por lo que casi dice adiós al título de la Premier League, campeonato que no disputará la próxima temporada el Sheffield United, que este sábado consumó su descenso de categoría.

Tras dos empates y dos derrotas en cinco partidos del campeonato, el Liverpool tiene 75 puntos, mientras que el Arsenal suma 77 y el Manchester City 76, que tienen uno y dos partidos más por disputar.

"No estoy de humor para hablar de ello (del titulo). Teníamos que ganar aquí, lo sabíamos y no lo hemos hecho", declaró el técnico germano al término del partido.

"Realmente no estoy pensando en ello. Dije que teníamos que ganar nuestros partidos y no lo hemos hecho. ¿Van a perder (Arsenal y City) dos o tres partidos? No lo creo", añadió Klopp, quien además en el tramo final del partido tuvo un enfrentamiento dialéctico con una de sus estrellas, el egipcio Mohamed Salah.

- Disputa entre Klopp y Salah -

"Si hablo lo voy a incendiar todo", declaró el delantero en zona mixta, visiblemente molesto con su técnico cuando éste le pidió entrar en la cancha en el tramo final del partido.

Estas declaraciones contrastan con las de Klopp, quien aseguró que "se ha hablado todo en el vestuario y para mí está resuelto".

El calendario tampoco invita al optimismo para el equipo dirigido por Jurgen Klopp, con partidos ante el Tottenham, el Aston Villa y el Wolverhampton.

En Londres, el Liverpool no tuvo suerte al ver como el VAR le negaba un penal por un ligero fuera de juego del delantero colombiano Luis Díaz, que luego se topó con el poste derecho de la portería defendida por el francés Alphonse Areola (40).

Y como le ha ocurrido en las últimas semanas, sus méritos ofensivos se vieron eclipsados por su fragilidad atrás, especialmente en el juego a balón parado.

Jarrod Bowen firmó un bonito cabezazo cruzado en un córner (43), alcanzando los 16 tantos en la Premier League, 20 contando todas las competiciones.

El Liverpool respondió con un disparo de Andy Robertson (48) desde dentro del área tras pase de Díaz.

Los 'Hammers' se durmieron tras pasar por el vestuario y en el 65 marcó el Liverpool, con el neerlandés Cody Gakpo acertando con un disparo afortunado que fue desviado por dos defensas.

Pero finalmente un cabezazo de Michail Antonio (77), solo en el área, dejó a los 'Reds' sin dos puntos vitales en la pelea por la Premier.

Más tarde, el colista Sheffield United cayó goleado 5-1 en su visita al Newcastle y certificó su descenso al Championship, apenas una temporada después de haber ascendido a la élite.

- Nuevo tropiezo del United -

Cuentan con sólo 16 puntos en su casillero después de haber disputado 35 partidos, diez unidades menos que el actual primer equipo fuera de la quema, Nottingham Forest (17º, 26 puntos), que sólo ha disputado 34 partidos.

El equipo dirigido por Chris Wilder no puede pues abandonar de forma matemática la zona roja antes del final del calendario.

Su verdugo del día, Newcastle, reforzó su séptima posición y se coloca a sólo un punto del sexto, Manchester United, que empató 1-1 este sábado en Old Trafford ante el penúltimo, el Burnley (19º, 24 puntos).

El delantero brasileño Antony abrió el marcador en el minuto 79, pero los 'Clarets' igualaron por medio del suizo Zeki Amdouni, de penal (87).

Luton, primer equipo en descenso (18º, 25 puntos), sufrió su cuarta derrota en los cinco últimos partidos, este sábado ante Wolverhampton (2-1).

Los 'Hatters' conservan un punto menos que Nottingham Forest, anfitrión el domingo del Manchester City.