Liverpool agrava su crisis al caer ante Crystal Palace en Copa de la Liga

Alerta roja en Anfield: el Liverpool sigue a la deriva y esta vez sufrió una dura goleada 3-0 en su propio estadio ante el Crystal Palace, en los octavos de final de la Copa de la Liga inglesa, un trofeo que se le escapa a los Reds esta temporada.

El senegalés Ismaila Sarr (minutos 41 y 45) firmó dos de los tantos del Palace, mientras que el español Yeremy Pino (88') puso la cereza sobre el pastel con el tercer y definitivo tanto.

Es la sexta derrota del Liverpool en sus últimos siete partidos, teniendo en cuenta todas las competiciones.

En la Premier League lleva cuatro reveses seguidos y el sábado recibe al Aston Villa, de nuevo en Anfield, con la obligación de no fallar más.

En el partido de este miércoles, el técnico Arne Slot hizo rotaciones y contó con jugadores menos habituales, alineando un once sin Alexander Isak, Florian Wirtz, Mohamed Salah o Virgil Van Dijk.

El entrenador del Liverpool se defendió después del partido sobre el equipo utilizado en este partido.

"Teníamos un partido esta noche, luego solo dos días para descansar antes del siguiente (Aston Villa). Dos días de descanso y jugaremos contra el Real Madrid. Otros días más y ante el Manchester City. Cada uno puede tener su opinión, pero con el plantel que tenemos esto es lo que he decidido", dijo el técnico neerlandés.

"Lo que es verdad que perder seis partidos de siete no está en los estándares de este club", admitió.

El Palace siguió teniendo tomada la medida al Liverpool, al que ya derrotó esta temporada en la Community Shield (Supercopa de Inglaterra) y en la Premier League.

Ese revés liguero ante el Palace fue precisamente el choque que marcó el inicio de la crisis del Liverpool, que naufraga ahora en una competición que en los últimos años le había sido propicia, con títulos en 2022 y 2024, y un subcampeonato la temporada pasada, donde el Newcastle le privó del título.

El propio Newcastle salió victorioso este miércoles de su pulso contra el Tottenham, por 2-0, con goles de Fabian Schär (24') y Nick Woltemade (50').

El resto de grandes en competición este miércoles lograron avanzar a los cuartos de final.

El Arsenal se impuso 2-0 al Brighton, con goles de Ethan Nwaneri y Bukaya Saka en la segunda mitad, mientras que el Manchester City venció en su visita al Swansea, de segunda división, por 3-1.

Por su parte, el campeón mundial Chelsea ganó 4-3 en Wolverhampton.

En los cuartos de final, el Arsenal tendrá un derbi londinense contra el Crystal Palace, mientras que el Manchester City recibirá al Brentford y el Newcastle jugará como local ante el Fulham.

El Chelsea visitará al único equipo de categorías inferiores que sigue en pie, el Cardiff, de la tercera división.

-- Resultados de los octavos de final de la Copa de la Liga inglesa:

- Martes:

Grimsby Town (4ª) - (+) Brentford (1ª) 0 - 5

Wycombe Wanderers (3ª) - (+) Fulham (1ª) 1 - 1, 4-5 en penales

Wrexham (2ª) - (+) Cardiff City (3ª) 1 - 2

- Miércoles:

(+) Arsenal (1ª) - Brighton (1ª) 2 - 0

Swansea (2ª) - (+) Manchester City (1ª) 1 - 3

Liverpool (1ª) - (+) Crystal Palace (1ª) 0 - 3

Wolverhampton (1ª) - (+) Chelsea (1ª) 3 - 4

(+) Newcastle (1ª) - Tottenham (1ª) 2 - 0

NOTA: los clubes precedidos del signo (+) están clasificados para los cuartos de final.