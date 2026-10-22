Listos para Premundial U18

La Selección Nacional U18 de béisbol de Panamá se reporta lista para dar pelea en el Premundial U18 y obtener uno de los cuatro cupos que otorga el torneo clasificatorio al Mundial de China, previsto del 17 al 26 de septiembre del próximo año.

Este panamericano se celebrará al completo en el IPL Academy Complex, en Boca Chica, en Santo Domingo, República Dominicana, del 22 al 29 de octubre. La novena canalera está ubicada en el Grupo C, con Canadá y Puerto Rico.

Ante la baja de Colombia se tuvo que reformular el calendario del grupo. Panamá debuta hoy ante Puerto Rico, en partido programado para las 11:30 a.m. (10:30 a.m., hora en Panamá). Abel Rodríguez será el abridor.

Luego vuelve a chocar con los boricuas, el viernes a las 11:00 a.m., y ese mismo día se medirá a Canadá, pero a las 2:00 p.m. Para cerrar la Ronda de Apertura el sábado, con el choque, otra vez, ante Canadá, a las 2:00 p.m.

En tanto, República Dominicana competirá en el Grupo A contra Estados Unidos, Brasil y Curazao. Mientras que Cuba, México, Nicaragua y Venezuela, harán lo mismo por la llave B. Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a la súper ronda, donde los cuatro primeros recibirán el pase a China 2027.