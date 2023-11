Listos los 21 de Panamá para el Mundial Sub-17

Mike Stump, entrenador de la Selección masculina Sub-17 de fútbol de Panamá definió su nómina de 21 jugadores que defenderán los colores patrios en su tercera aparición en una Copa Mundial Masculina Sub-17 de la FIFA.

La cita es en Indonesia y Stump reveló su listado final de jugadores, luego de sacar sus últimas conclusiones en la gira de 10 días en Turquía, donde disputó un total de tres partidos de preparación ante las escuadras juveniles de Senegal, Uzbekistán y Rusia.

Los 21 jugadores, más el cuerpo técnico y médico, aterrizaron ayer en Yakarta, capital de Indonesia, luego de un largo viaje desde Estambul, Turquía. El vuelo, de 11 horas de duración, llegó al país asiático a las 8:30 a.m. hora local, lo que son 12 horas más que Panamá.

En Yakarta, la ‘Rojita’ fue recibida por un grupo de bienvenida de FIFA. Luego, los juveniles tomaron otro vuelo de 1 hora rumbo a Surabaya, lugar donde disputarán sus dos primeros partidos del Mundial.

El primero será ante la Sub-17 de Marruecos, el choque inaugural del grupo A, el 10 de noviembre, a las 4:00 a.m. (hora de Panamá). Luego, ante Indonesia, el 13 de noviembre, a las 7:00 a.m. Y cierra la fase de grupos ante Ecuador, el 16 de noviembre, a las 7:00 a.m., en Surakarta.

Se espera que hoy, el equipo cumpla con su primera jornada de trabajo en territorio mundialista (sesión de gimnasio en horas de la mañana en el hotel, y luego en la tarde, un entrenamiento con balón). De igual manera, se tiene programado para el 4 de noviembre que, Panamá Sub-17 dispute su último amistoso previo a su debut ante Marruecos, frente a un cuadro local indonesio.