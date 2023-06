Lionel Messi pone rumbo a Miami

Dividido entre las ofertas de su antiguo club, el Barcelona, y el nuevo El Dorado saudita, Lionel Messi se ha decantado por unirse al Inter de Miami y la liga norteamericana (MLS), que da un espectacular golpe de efecto con la llegada de la leyenda argentina.

"Tomé la decisión de ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al 100%, aún falta alguna cosa, pero decidimos continuar el camino ahí", declaró Messi este miércoles en entrevista con los diarios catalanes Sport y Mundo Deportivo.

El ídolo argentino admitió además que "no era feliz" en París, donde últimamente fue blanco de abucheos constantes por parte de simpatizantes del París Saint Germain.

"Fueron dos años en los que no era feliz, no disfrutaba, y eso afectaba mi vida familiar, me perdía mucho de la vida de mis hijos en el cole (colegio). En Barcelona los iba a buscar, aquí lo hice mucho menos, compartía menos actividades con ellos. La decisión (de irse a Miami) pasa por ahí también, para reencontrarme, entre comillas, con mi familia, con mis hijos, y disfrutar del día a día", explicó el estelar.

Tras el final de su aventura con el PSG, el campeón del mundo podía elegir a sus 35 años entre tres destinos: volver al Barcelona, el equipo donde se formó y logró sus mayores triunfos, el atractivo de los petrodólares de Arabia Saudita, que ya han seducido a Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, o la liga norteamericana al otro lado del Atlántico.

Al final, será en la soleada Miami donde el ganador de siete Balones de Oro escribirá las últimas páginas de su extraordinaria carrera, en una franquicia propiedad de David Beckham y de los multimillonarios estadounidenses Jorge y José Mas.

La elección del argentino, fruto de las largas negociaciones llevadas a cabo en su nombre por su padre y agente, Jorge Messi, resulta un giro un tanto sorprendente dado que el argentino parecía cerca de fichar por un club saudita.

El reino estaba dispuesto a hacer un gran desembolso para atraerlo y varios medios de comunicación apuntaban a un salario de 400 millones de euros por temporada. Altos cargos del Al-Hilal viajaron incluso a París el domingo para intentar cerrar el acuerdo, según fuentes cercanas a las conversaciones.

A principios de mayo, una fuente saudita cercana a las negociaciones declaró a la AFP que el traspaso era un "acuerdo cerrado".

El último deseo de Messi, sin embargo, era regresar a su querido Barça, al que se vio obligado a dejar en 2021 para fichar por el PSG cuando el club catalán no pudo retenerlo por motivos económicos que aún arrastra.

Estos problemas financieros volvieron aparentemente a echar por tierra el acuerdo de regreso, a pesar de que Jorge Messi aseguró el lunes que esa era la opción preferida de su hijo.

Sin embargo, la directiva blaugrana tuvo que esperar a que la Liga española validara su plan de viabilidad económica para poder plantearse la contratación de 'La Pulga', lo que enfrió los ánimos del clan Messi.

Así las cosas, el Inter de Miami quedó en primer lugar de la carrera por el jugador, pese al deseo de Messi de permanecer en una liga de primer nivel con vistas a la Copa América de 2024 que se disputará en Estados Unidos.

- Publicidad incomparable -

Para completar el traspaso, el club del estado de Florida se apoyó en los ingresos generados por el nuevo acuerdo de la MLS con Apple TV+ para la retransmisión global de la liga por 10 años y 2.500 millones de dólares.

El martes, Apple TV+ anunció la próxima emisión de una serie documental de cuatro capítulos que repasa los cinco Mundiales jugados por Messi.

"La Liga ha sido muy creativa. Todo está sobre la mesa", dijo una fuente de la MLS, cuya oferta incluye aportaciones de Apple y Adidas, sus dos mayores socios comerciales.

Adidas, patrocinador vitalicio de Messi y de la MLS desde su creación en 1996, habría propuesto un acuerdo basado en el reparto de beneficios con el fabricante deportivo como consecuencia de la participación del argentino en la MLS.

El contrato de Messi también incluiría una opción que le permitiría comprar acciones de una franquicia de la MLS al final de su carrera en la liga norteamericana.

Beckham utilizó la misma opción para hacerse con una parte del Inter Miami tras expirar su contrato con Los Angeles Galaxy.

Para la MLS, que en los últimos años se ha centrado en el desarrollo y reclutamiento de jugadores jóvenes en lugar de las viejas glorias de sus inicios, la llegada de Messi es una publicidad incomparable.

"Pienso en él como alguien que rompe tantas barreras que puede ser el deportista más importante que haya jugado aquí en Estados Unidos", ha declarado el comisionado de la MLS, Don Garber.

La presencia de Messi, que ya posee una casa en Miami, también sería un valor añadido evidente a la promoción del Mundial de 2026, que Estados Unidos coorganizará con los vecinos Canadá y México.