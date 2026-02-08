Lindsey Vonn sufre fuerte caída en el descenso de los Juegos Olímpicos

La estrella estadounidense del esquí alpino Lindsey Vonn, que participaba en los Juegos Olímpicos a pesar de haber sufrido una grave lesión de rodilla la semana pasada, sufrió una violenta caída y abandonó este domingo en el descenso femenino de Milán-Cortina.

La "Speed Queen", campeona olímpica de descenso en 2010, se cayó en el inicio de su descenso en Cortina d'Ampezzo, permaneciendo tumbada en la nieve antes de ser atendida por el equipo médico, entre lágrimas y gritos de dolor, según las imágenes de televisión.

De partida con el dorsal 13 y a sus 41 años, Vonn apenas llevaba una docena se segundos de bajada cuando se enganchó con una de las puertas y, ya desequilibrada, se cayó al aterrizar de un salto en una curva de derechas.

Vonn permaneció tumbada en el suelo antes de recibir la asistencia médica, y en una estación que quedó enmudecida, se podían escuchar los gritos de dolor y el llanto de la campeona.

Tras más de 10 minutos en la nieve, Vonn fue trasladada en helicóptero a un hospital, mientras el público congregado en la meta la despedía con una gran ovación.

Con 41 años y 113 días, la estrella estadounidense intentaba una apuesta de locos: volver a ser campeona olímpica de descenso, 16 años después de su título en Vancouver, y tras protagonizar un regreso espectacular el invierno pasado, después de seis años retirada y una prótesis de titanio en su rodilla derecha.

El desafío se había vuelto aún más temerario tras una nueva y grave lesión sufrida en el descenso de Crans Montana, en Suiza, a una semana de los Juegos.

A pesar de tener la rodilla izquierda muy dañada, con una rotura total del ligamento cruzado anterior, había confirmado su participación en sus quintos Juegos y había realizado entrenamientos oficiales prometedores, en particular el del sábado, que terminó en tercera posición.

La prueba del descenso se reanudó tras más de un cuarto de hora de interrupción.