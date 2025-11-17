Lesión deja a Wembanyama fuera de los Spurs por varias semanas

La estrella de los San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, enfrentará un período de inactividad de "varias semanas" tras confirmarse que sufrió una distensión en la pantorrilla izquierda, informó el equipo este lunes.

Los Spurs indicaron en un comunicado que el jugador francés de 21 años se lesionó durante el partido del viernes contra los Golden State Warriors.

Aunque no se estableció un plazo específico para su regreso, ESPN reportó que el imponente pívot se perdería "varias semanas".

Wembanyama había sido listado como cuestionable para el partido del domingo ante los Sacramento Kings y finalmente no participó en el encuentro.

El entrenador de los Spurs, Mitch Johnson, explicó que el equipo está actuando con cautela respecto a la lesión en la pantorrilla del jugador.

"Obviamente, hemos visto recientemente en la liga que los problemas de tensión en la pantorrilla no son algo que se deba tomar a la ligera", dijo Johnson. "No queremos arriesgarlo".

El ex seleccionado número 1 del Draft ha tenido un inicio de temporada impresionante, con un promedio de 26,2 puntos y 12,9 rebotes en 12 partidos.

Wembanyama regresó a las canchas tras un largo período de inactividad la temporada pasada debido a una trombosis venosa profunda en su hombro derecho.