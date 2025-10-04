Lesión de Yamal es complicada y Flick no se atreve a poner fecha de regreso con Barcelona

El entrenador del Barcelona Hansi Flick admitió este sábado que la lesión del delantero Lamine Yamal no es fácil de curar y no se atrevió a dar una fecha para el regreso de la joven estrella a los campos de juego.

Tras ser convocado por el seleccionador español Luis de la Fuente el viernes, el club azulgrana informó que el futbolista no estaba recuperado de sus molestias de pubalgia por lo que sería baja en el partido de este fin de semana contra el Sevilla y estimó el tiempo de recuperación de Yamal de "2-3 semanas".

Tras este anuncio, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció que Yamal quedaba desconvocado para los dos partidos de clasificación para el Mundial 2026 de la próxima semana, contra Georgia y Bulgaria.

"Con esta lesión no es fácil, no es una lesión muscular. No sabemos si estará en dos, tres o cuatro semanas. No sé si estará para el Clásico" en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid el 26 de octubre, aseguró Flick en conferencia de prensa este sábado.

"Hay que gestionar los minutos. Trabajará con el equipo de recuperación. Irá paso a paso. Ya veremos cómo evoluciona", añadió.

El joven extremo de 18 años, segundo en la votación del último Balón de Oro (por detrás del francés Ousmane Dembélé, se lesionó jugando con España en el parón internacional de septiembre y se perdió cuatro partidos antes de reaparecer el pasado fin de semana.

"He hablado con él; hoy está mejor, pero no está bien", añadió Flick sobre Yamal.

Flick llegó a criticar al seleccionador español Luis de la Fuente por haberle hecho jugar en el último parón pese a tener dolores y tener que infiltrarse.

El seleccionador español declaró el viernes que pensaba que Flick tendría "más empatía" hacia su labor ya que también dirigió a la selección alemana, pero el germano se reafirmó en sus palabras.

"No lo lamento, lo hice para proteger a mi jugador (...) Yo lo he vivido también desde el otro lado. No es fácil, pero yo tengo que proteger a mi jugador y por eso hice aquellos comentarios", aseguró un Flick que zanjó el tema con un "es pasado".