Lens y Lille ganan y se mantienen en zona alta en Francia

El Lens a se impuso al París FC (2-1) para alzarse al cuarto puesto de la Ligue 1, este domingo en la 8ª fecha, mientras que otro equipo del norte, el Lille, derrotó por la mínima al Nantes (0-1).

El Lens de Pierre Sage ha iniciado bien la temporada y encadenó una cuarta fecha seguida sin perder (3 victorias y un empate), gracias a los goles de Odsonne Edouard y Samson Baidoo. Los Sangre y Oro están igualados a puntos con el Estrasburgo, la otra revelación en Francia.

El PFC, con su ambicioso proyecto, sigue bloqueado en undécima posición con 10 puntos.

En La Beaujoire, el Lille reflejó su superioridad con sendos goles en el tramo inicial y final del partido: en el primero Olivier Giroud dio el pase al islandés Hakon Haraldsson; el segundo fue una acción individual de Hamza Igamane.

Los 'Dogos' son sextos (14 puntos) y el Nantes se queda 15º (6 puntos). Su nuevo entrenador portugués Luis Castro no termina de dar con la tecla.

Otro equipo bretón que está decepcionando en este inicio de temporada es el Rennes, que no pasó del empate ante el Auxerre (2-2), sus quintas tablas en ocho partidos.

Esta octava fecha del campeonato galo fue generosa en goles (40), récord esta temporada. Destacó el 3-3 con el que PSG y Estrasburgo iniciaron la fecha el viernes.

Un resultado que permitió que el Olympique de Marsella se colocase líder un día después tras golear 6-2 a Le Havre.