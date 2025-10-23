Leipzig, el primero de los 'mortales' en Alemania, trata de recuperar su ADN

Luego del peor resultado de su historia en la Bundesliga alemana la temporada pasada, el RB Leipzig, liderado por su nuevo director de fútbol Jürgen Klopp, trata de recuperar su esencia mientras ocupa el segundo puesto en la tabla sólo por detrás del intratable Bayern Múnich.

'Los Toros Rojos' visitan el sábado al Augsburgo con la intención de extender una racha de cinco victorias y un empate en las seis última fechas que han hecho olvidar la goleada recibida en la primera fecha ante el gigante bávaro (6-0).

Y eso a pesar de la profunda reestructuración veraniega, en la que varios jugadores importantes abandonaron el club de Sajonia.

El neerlandés Xavi Simons fichó por el Tottenham, el esloveno Benjamin Sesko por el Manchester United y el belga Lois Openda por la Juventus. Un tridente de ataque llegado en 2023, que desató grandes esperanzas, pero que dejó el club sin levantar ningún trofeo.

"Para ser sinceros, quizá perdimos un poco nuestro ADN", reconoció el director deportivo del Leipzig, Marcel Schäfer, a la AFP y a otros medios en septiembre.

Después de conquistar una segunda Copa de Alemania consecutiva en 2022-2023, parecía que el club respaldado por Red Bull cumplía al fin las altas expectativas generadas tras su salto a la élite en 2016.

Sin embargo, la temporada siguiente el equipo terminó cuarto, a 25 puntos del campeón de liga Bayer Leverkusen.

En el curso 2024-25, Leipzig perdió siete de ocho partidos en Liga de Campeones y terminó 7º en la Bundesliga, quedando fuera de competiciones europeas por vez primera.

Según Schäfer, el club se preguntó "'¿Qué hace al RB Leipizig exitoso?'". "El estilo Red Bull implica alta intensidad, presión alta y contraataque. No podemos cambiar toda la filosofía y decir 'Ok, ahora somos un equipo que sólo quiere jugar y jugar, tener la posesión y posesión y posesión".

En 2024-25, el Leipzig gastó 50 millones de euros (58 millones de dólares) en fichar al cedido Simons de forma permanente. Sólo el Bayern Múnich había gastado más dinero en un solo jugador.

También se desembolsaron 40 millones por Openda, más de lo que Dortmund y Leverkusen han gastado nunca por un jugador en su historia.

En el primer "mercato" con Klopp al mando, en lugar de Marco Rose llegó Ole Werner como entrenador. Y el club fichó a varias jóvenes promesas; Conrad Harder, Arthur Vermeeren, Yan Diomande, Johan Bakayoko y Ezechiel Banzuzi.

En esta octava fecha, el Bayern, que viene de golear 4-0 al Brujas en Champions, visitará a el sábado a la misma hora al Borussia Mönchengladbach, mientras que el Bayer Leverkusen, humillado en casa esta semana por el PSG (2-7). necesita hacerse perdonar ante el Friburgo, de nuevo ante su afición.

-- Programa de la 8ª jornada de la liga alemana de fútbol:

- Viernes:

(18h30 GMT) Werder Bremen - Unión Berlín

- Sábado:

(13h30 GMT) Eintracht Fráncfort - St Pauli

B. Mönchengladbach - Bayern Múnich

Augsburgo - RB Leipzig

Hamburgo - Wolfsburgo

Hoffenheim - Heidenheim

(16h30 GMT) Borussia Dortmund - Colonia

- Domingo:

(14h30 GMT) Bayer Leverkusen - Friburgo

(16h30 GMT) Stuttgart - Maguncia

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Bayern Múnich 21 7 7 0 0 27 4 23

2. RB Leipzig 16 7 5 1 1 10 9 1

3. Stuttgart 15 7 5 0 2 11 6 5

4. Borussia Dortmund 14 7 4 2 1 13 6 7

5. Bayer Leverkusen 14 7 4 2 1 16 11 5

6. Colonia 11 7 3 2 2 12 10 2

7. Eintracht Fráncfort 10 7 3 1 3 19 18 1

8. Hoffenheim 10 7 3 1 3 12 12 0

9. Unión Berlín 10 7 3 1 3 11 14 -3

10. Friburgo 9 7 2 3 2 11 11 0

11. Hamburgo 8 7 2 2 3 7 10 -3

12. Werder Bremen 8 7 2 2 3 11 16 -5

13. Augsburgo 7 7 2 1 4 12 14 -2

14. St Pauli 7 7 2 1 4 8 12 -4

15. Wolfsburgo 5 7 1 2 4 8 13 -5

16. Maguncia 4 7 1 1 5 8 14 -6

17. Heidenheim 4 7 1 1 5 6 13 -7

18. B. Mönchengladbach 3 7 0 3 4 6 15 -9