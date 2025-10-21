Lavreysen buscará agrandar su leyenda en el Mundial de ciclismo de pista en Chile

El campeón olímpico neerlandés Harrie Lavreysen encabezará el cartel de astros que desde este miércoles competirán en Chile para llevarse la gloria en el Mundial de Ciclismo de Pista.

Lavreysen, de 28 años, tendrá la oportunidad en Santiago de agrandar la hazaña que logró el año pasado, cuando se convirtió en el corredor más laureado de la historia de los Mundiales de ciclismo en pista, con 16 títulos.

El Rey del esprint tiene seis medallas de velocidad por equipos, otras seis de forma individual, tres en keirin y una en el kilómetro.

Su alto nivel lo llevó también a ganar dos oros olímpicos en Tokio 2020 y tres en París 2024, solo a dos del récord que mantiene la leyenda británica Jason Kenny.

Pero no será la única estrella en las pistas del velódromo de Peñalolén, en la capital chilena que albergará por primera vez este evento.

La neozelandesa Ellesse Andrews tendrá la oportunidad de romper el récord mundial que estableció la neerlandesa Hetty van de Wouw (1.04:697) en la competencia del kilómetro. Una marca que previamente tenía la oceánica.

El colombiano Kevin Quintero será la gran estrella sudamericana del campeonato. El cafetero es una de las estrellas del keirin, y ya fue campeón del mundo en 2023 y bronce en la edición de 2022 y 2024.

- Gran Bretaña a recuperar la gloria -

Gran Bretaña, que por años fue la primera potencia de la pista antes de ser superada por Países Bajos, pondrá sus fichas en la escocesa Katie Archibald, que tras perderse París 2024 buscará en Chile el impulso para llegar en buen nivel a Los Ángeles 2028, con tal de conseguir su tercera medalla olímpica.

"Tengo un lindo futuro imaginado en el horizonte, que en cierto sentido comienza con este Mundial en Santiago", dijo Archibald a la prensa en la previa del evento.

La aventura de ese equipo también contará con la medallista olímpica Emma Finucane. Y se suma a Matthew Richardson, que disputará su primer mundial como británico tras abandonar la federación australiana al término de París 2024.

Quien se perderá la cita por un embarazo es la alemana Emma Hinze, quien por años dominó la prueba de velocidad por equipos junto a sus compañeras Lea Sophie Friedrich y Pauline Grabosch.

"Me alegro por Emma. Al fin y al cabo, hay vida más allá del deporte competitivo", dijo Friedrich, antes del inicio del Campeonato Mundial en Santiago de Chile.

Otras estrellas como Lindsay De Vylder (Bélgica), Tim Torn Teutenberg y Roger Kluge (Alemania), y Mina Sato (Japón) también estarán presentes en Chile.

Un total de 22 títulos estarán en juego en las pistas del país sudamericano entre el 22 y el 26 de octubre.