Latinoamérica arranca sin hacer ruido en los JJOO de Invierno

Los primeros participantes latinoamericanos en estos Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina compitieron este domingo pero de manera muy discreta, quedando entre los últimos en sus respectivas pruebas.

La encargada de levantar el telón fue la joven debutante argentina de 19 años Nicole Begue, única representante de la región en la prueba reina del esquí alpino, el descenso, donde todos los focos se dirigían este domingo por la presencia en el mismo de la estadounidense Lindsey Vonn, que terminó abandonando tras una violenta caída.

Begue sí que pudo terminar la prueba en Cortina d'Ampezzo, pero finalizando en el 30º puesto de las 32 participantes que acabaron en la clasificación, a 8 segundos y 63 centésimas de la nueva campeona olímpica, la estadounidense Breezy Johnson.

La otra prueba de este domingo con presencia latinoamericana, con cinco competidores, era el esquiatlón del esquí de fondo, donde el ganador fue el ultrafavorito noruego Johannes Klaebo.

El mejor entre los latinoamericanos fue Franco Dal Farra, que dos días después de ser el abanderado de Argentina en la ceremonia de apertura terminó 61º, a 7 minutos y 37 segundos.

Dal Farra (25 años) pudo al menos mejorar los puestos que había conseguido su participación en Pekín 2022, donde su mejor puesto había sido un 65º, también en esquiatlón, aunque en una entrevista con la AFP previa a su participación se había fijado como reto entrar dentro de los 50 primeros.

Su compatriota Mateo Sauma fue 67º y el colombiano nacido en Noruega Fredrik Fodstad finalizó 69º.

En las dos últimas posiciones entre los 73 competidores que terminaron quedaron el chileno Sebastián Endrestad (72º) y el boliviano Timo Grönlund (73º), nacidos en Noruega y Finlandia respectivamente.