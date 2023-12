Las principales fechas del calvario de Rafa Nadal hasta su reaparición

En la cima del tenis mundial en el primer semestre de 2022, cuando encadenó los títulos en el Abierto de Australia y Roland Garros, Rafael Nadal vivió desde entonces un calvario que duró casi 18 meses, hasta su regreso en Brisbane, en el inicio del curso tenístico de 2024.

Estas son algunas de las principales fechas en este largo proceso:

. París, 5 de junio de 2022

Cuando levanta la Copa de los Mosqueteros por 14ª ocasión, Nadal está en la cima de la historia del tenis, como único jugador con 22 torneos del Grand Slam.

Pero enfrentarse a una lesión crónica sin cura (síndrome de Müller-Weiss) se antoja cada vez más complicado.

Todavía no lo sabe, pero a continuación vivirá una caída interminable en la clasificación, del cuarto puesto que ocupaba entonces a la 672ª plaza mundial antes de empezar la temporada 2024.

El descenso a los infiernos se acentúa por otras lesiones en un cuerpo castigado tras 20 años en la élite plagados de problemas físicos.

Durante este tiempo, Novak Djokovic aprovechará para añadir a su palmarés cuatro de los seis Grand Slams siguientes para superar a Nadal y llevar el récord a 24.

. Wimbledon, 6 de julio de 2022

En la hierba londinense, Nadal alcanza las semifinales batiendo al estadounidense Taylor Fritz, pero se lesiona. Un desgarro abdominal que le impide jugar ante Nick Kyrgios.

"No tiene ningún sentido jugar si quiero continuar mi carrera", dice sobre su retirada del torneo.

Vuelve seis semanas después, en el Masters 1000 de Cincinnati, donde cae en su debut. A continuación es eliminado en octavos del US Open por el estadounidense Frances Tiafoe.

. Londres, 23 de septiembre de 2022

Una de las páginas más gloriosas del tenis se cierra en la Rod Laver Cup, con el último baile de Roger Federer.

Juntos, abrazados y llorando, los protagonistas de la mejor rivalidad de la historia del tenis, dejan una imagen para la historia, compartiendo cancha en un partido de dobles que perdieron.

"Fue un día lleno de emociones. Cuando Roger abandona el circuito, también se va una parte de mi vida", señala Nadal, que se convirtió en padre 15 días después, preludio de un final de temporada sin brillo, con eliminaciones en la primera ronda de París-Bercy y en la fase de grupos del Masters ATP.

. Melbourne, 18 de enero de 2023

Defensor del título en el Abierto de Australia, Nadal se lesiona en una cadera y pierde en la segunda ronda ante el estadounidense Mackenzie McDonald.

"El vaso comienza a estar lleno y habrá un momento en el que se desborde. Es duro. Me siento obligado de reconocer que estoy destruido mentalmente", dice, iniciando una baja que en principio iba a ser de seis a ocho semanas. La realidad será muy diferente.

. Manacor, 18 de de mayo de 2023

Nadal anuncia su baja para Roland Garros y que no jugará más en 2023, añadiendo que probablemente se retirará tras volver en 2024.

"Creo que no me merezco finalizar así. Por esto hago un último esfuerzo, para que mi final no sea aquí, en una conferencia de prensa. Mi ambición es intentar darme la oportunidad de disfrutar del próximo año, que será probablemente el último en el circuito".

. Manacor, 1 de diciembre de 2023

"Es el momento de volver". Tras dos operaciones y meses de rehabilitación, Nadal anuncia su regreso a la competición, que tendrá lugar en la primera semana de enero de 2024, en el Torneo de Brisbane.

"No ganaré más Grand Slams que Djokovic, pero tendré la oportunidad de divertirme de nuevo", dice.

. Brisbane, 29 de diciembre de 2023

"Me siento bien", afirmó Nadal en Brisbane, un día antes del sorteo del cuadro del torneo de su reaparición.

"No me puedo quejar, me siento mucho mejor hoy de lo que esperaba hace un mes, pero para mí es imposible pensar hoy en ganar torneos. Lo que sí es posible es disfrutar del regreso a las canchas. No espero mucho, sinceramente, lo único que espero es poder ir a la cancha, sentirme competitivo y hacer lo mejor", afirmó.

"Nada más estar aquí ya es una victoria", sentencia.

Dos días después, el 31 de diciembre, perdió haciendo pareja con Marc López en la primera ronda del cuadro de dobles de Brisbane, ante los australianos Jordan Thompson y Max Purcell.

Su auténtico regreso, el de individuales, será el martes contra el austríaco Dominic Thiem.