Las cuatro mejores escuderías marcan el paso en ensayos de F1 de 2026

Las cuatro mejores escuderías de la Fórmula 1 en 2025 -Red Bull, McLaren, Mercedes y Ferrari- dominaron este miércoles el inicio de la segunda semana de ensayos de pretemporada en Baréin, señal de que la jerarquía podría ser la misma en 2026 a pesar del cambio radical en el reglamento.

El pequeño reino del Golfo albergó la semana pasada una primera tanda de test y, de miércoles a viernes, seguirá con su circuito de Sakhir abierto a los 11 equipos del paddock.

Las formaciones continúan en su proceso de adaptación a las nuevas reglas sobre motores, chasis, aerodinámica, neumáticos y carburantes, antes del inicio de la temporada en Melbourne (Australia) el 8 de marzo.

La semana pasada, las cuatro escuderías más fuertes dominaron los ensayos, aunque ninguna de ellas se atrevió a autoproclamarse favorita para el Mundial de constructores ganado en 2024 y 2025 por McLaren, equipada con motores Mercedes.

Este miércoles el top 4 copó los primeros puestos separados por apenas ocho décimas de segundo.

El británico George Russell (Mercedes) dio su mejor vuelta en 1 minuto 33 segundos 459 milésimas, superando al australiano Oscar Piastri (McLaren) por diez milésimas.

Por detrás siguieron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el vigente campeón del mundo, Lando Norris (McLaren), y el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a 280, 593 y 699 milésimas respectivamente.

- Colapinto noveno -

El francés Isack Hadjar, en su segunda temporada en F1 y primera en Red Bull, fue sexto a 800 milésimas, por delante del siete veces campeón del mundo británico Lewis Hamilton, relegado a 840 milésimas.

Carlos Sainz Jr (Williams) fue octavo este miércoles, pero a más de un segundo y medio de Russell. Noveno fue el argentino Franco Colapinto, de Alpine, a un segundo y 705 milésimas del piloto más rápido del día.

Durante una conferencia de prensa con cuatro de sus rivales, un Hamilton visiblemente relajado y distendido tras una primera campaña decepcionante en 2025 compartió su "entusiasmo por la temporada" 2026 con la Scuderia, con la que siente "ganas" de ganar.

El cuádruple campeón del mundo Max Verstappen (Red Bull) no rodó este miércoles en el circuito de Sakhir.

El neerlandés, que había comparado la nueva Fórmula 1, con motores mitad eléctricos, con "una Fórmula E con esteroides", defendió este miércoles su "libertad de expresión".

-- Clasificación del primer día de la segunda tanda de ensayos de pretemporada de F1 este miércoles en el circuito de Sakhir, en Baréin:

1. George Russell (GBR/Mercedes) a 1:33.459 (76 vueltas)

2. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) a 0.010 (70)

3. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 0.280 (70)

4. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) a 0.593 (54)

5. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) a 0.699 (69)

6. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) a 0.801 (66)

7. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) a 0.840 (44)

8. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) a 1.654 (55)

9. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) a 1.795 (60)

10. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) a 1.804 (71)

11. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) a 2.231 (55)

12. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) a 2.294 (61)

13. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) a 2.319 (42)

14. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) a 2.439 (61)

15. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda) a 2.515 (26)

16. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) a 2.959 (65)

17. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) a 3.077 (28)

18. Nico Hülkenberg (GER/Audi) a 3.282 (49)

19. Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) a 3.310 (75)

20. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrai) a 3.339 (35)

21. Sergio Perez (MEX/Cadillac-Ferrari) a 4.732 (24)