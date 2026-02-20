Las cuatro mejores escuderías de F1 salen reforzadas de la pretemporada en Baréin

Las cuatro mejores escuderías de Fórmula 1 -McLaren, Red Bull, Mercedes y Ferrari- dominaron ampliamente los ensayos de pretemporada 2026 en Baréin, a dos semanas del primer Gran Premio, en Melbourne (Australia), donde se estrenará el nuevo reglamento técnico.

Este viernes en el circuito de Sakhir, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fue el más rápido con una mejor vuelta en 1 minuto 31 segundos 992 milésimas, por delante del vigente campeón del mundo británico, Lando Norris (McLaren), y del cuádruple campeón del mundo neerlandés, Max Verstappen (Red Bull).

La isla de Baréin, pequeño reino del Golfo unido por un puente a Arabia Saudita, albergó la semana pasada y desde este último miércoles dos tandas de test para los 22 monoplazas del paddock, sometidos este año a un nuevo reglamento para motores, chasis, aerodinámica, neumáticos y carburantes.

En este final del invierno en el Golfo (temperaturas dulces y baja humedad), el objetivo de los 11 equipos era acumular kilómetros para obtener el mayor número posible de datos sobre la fiabilidad de los motores híbridos y sobre el comportamiento de los autos.

- "Cuatro grandes" -

Después de miles de kilómetros recorridos por cada piloto, los "cuatro grandes" -como el director de McLaren, Zak Brown, denominó a su escudería, a Red Bull, Mercedes y Ferrari- confirmaron su estatus de gallos de la parrilla.

Pero en ese medio tan competitivo y próspero de la F1, donde, como dijo Leclerc esta semana, "todo el mundo esconde sus cartas", ninguna de las cuatro escuderías se autoproclamó favorita para 2026.

Norris fue segundo este viernes, último día de ensayos, a 879 milésimas, y Verstappen tercero, a 1.117.

Los cuatro mejores autos de 2025 finalizaron en las cuatro primeras plazas toda la semana.

Por contra, Aston Martin y su motor Honda siguen preocupando: tras una avería el jueves del doble campeón del mundo español, Fernando Alonso, su compañero canadiense Lance Stroll ni siquiera marcó tiempos este viernes.

El suministrador de motores japonés reconoció un "problema en el bloque motor".

- Clasificación de la tercera y última jornada de la segunda sesión de ensayos de pretemporada, disputada este viernes en el circuito de Sakhir, en Baréin:

1. Charles Leclerc (MON/Ferrari) en 1:31.992 (132 vueltas)

2. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) a 0.879 (47)

3. Max Verstappen (NED/Red Bull) a 1.117 (65)

4. George Russell (GBR/Mercedes) a 1.205 (82)

5. Pierre Gasly (FRA/Alpine) a 1.429 (118)

6. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) a 1.495 (88)

7. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) a 1.763 (71)

8. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) a 1.924 (49)

9. Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) a 2.157 (165)

10. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) a 2.350 (141)

11. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) a 2.360 (66)

12. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) a 2.502 (82)

13. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) a 2.519 (59)

14. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) a 3.298 (38)

15. Nico Hülkenberg (GER/Audi) a 4.027 (64)

16. Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) a 8.850 (61)