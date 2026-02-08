Las cifras más curiosas y exorbitantes del Super Bowl 2026

Con el concierto de Bad Bunny como nueva atracción global, el Super Bowl de la NFL se dispone a batir nuevos récords este domingo en el choque entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks en Santa Clara, California.

Estas son algunas de las cifras más impactantes que convierten a la final de la liga de football americano (NFL) en el mayor espectáculo deportivo del año en las competiciones estadounidenses:

5: los jugadores de Patriots y Seahawks que conforman la mayor representación latina en este duelo.

7: el récord de títulos de Super Bowl que pueden alcanzar los Patriots en caso de victoria.

44,7: el total de puntos que subirán al marcador entre ambos equipos según los analistas de la NFL, que dan como ligeros favoritos a los Seahawks.

6.200: precio medio en dólares que se pedía por una entrada en el Levi's Stadium en la semana previa al partido.

90.000: el número de visitantes que se espera que reciba el área de la Bahía de San Francisco para disfrutar del Super Bowl.

8 millones: costo en dólares de la mayoría de los anuncios, de 30 segundos, que se emitirán durante la retransmisión televisiva, aunque algunos alcanzarán por primera vez los 10 millones.

26 millones: el número de estadounidenses que planean no trabajar el día después del Super Bowl, según la compañía de recursos humanos UKG, que prevé un costo de 5.200 millones de dólares en pérdida de productividad.

50 millones: la cantidad en dólares que se estima que Apple paga a la NFL cada año por patrocinar el espectáculo del medio tiempo.

127 millones: los estadounidenses que siguieron por televisión el triunfo de los Eagles ante los Chiefs en el pasado Super Bowl, la mayor audiencia en la historia del juego y de cualquier retransmisión en el gigante norteamericano.

500 millones: el impacto económico en dólares que el gobierno de California espera del Super Bowl para el área de San Francisco.

1.480 millones: el número de alitas de pollo que los estadounidenses consumirán en el Super Bowl, unos 10 millones más que en 2025, de acuerdo con las proyecciones del National Chicken Council.

1.760 millones: el volumen de dólares que se moverá en apuestas alrededor de este Super Bowl, más de un 20% superior al del año pasado, según la American Gaming Association (AGA).

20.200 millones: el monto total en dólares que los estadounidenses gastarán en comida, bebida, ropa y otros productos relacionados con el Super Bowl, según la federación nacional de comercio minorista (NRF).