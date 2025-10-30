Lanús y el Atlético Mineiro se citan en la final de la Copa Sudamericana

Lanús y el Atlético Mineiro jugarán la final de la Copa Sudamericana de 2025 el mes próximo en Asunción, al dejar por el camino en semifinales a la Universidad de Chile e Independiente del Valle, respectivamente.

El Granate eliminó este jueves al elenco chileno al ganarle por 1-0 de local en el estadio La Fortaleza, en el sur de Buenos Aires, con un gol de Rodrigo Castillo a la hora de juego.

En la ida, el jueves pasado en Santiago, ambos equipos habían igualado 2-2.

El Galo, por su parte, se había asegurado el pase a la final de la Sudamericana el martes al vencer en Belo Horizonte por 3-1 al Matagigantes ecuatoriano, con el que había empatado 1-1 siete días antes en Quito.

La final de la Copa Sudamericana se jugará en Asunción el 22 de noviembre. Lanús buscará su segundo título, tras el ganado en 2013, mientras que el Mineiro irá por su primera estrella.

El campeón se clasifica para la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2026 y también para la Recopa Sudamericana del próximo año.

- Mineiro: por un título inédito y pase a la Libertadores -

A un paso de recolectar los dividendos.

El Galo se jugó todas sus fichas a la Sudamericana, torneo que nunca ganó, para clasificarse a la Libertadores de 2026, y está a un paso de conseguirlo.

"El sueño ahora es ganar esta final", celebró el veterano delantero y estandarte del equipo, Hulk, de 39 años.

Los dirigidos por Jorge Sampaoli, que ganó el torneo con la U de Chile en 2011, marchan en mitad de tabla en el Brasileirão, lejos de puestos de clasificación, y ganar la Sudamericana le permitirá salvar el año.

"Nuestros futbolistas jugaron con mucha pasión, con mucho corazón, y la verdad que eso ilusiona", afirmó orgulloso Sampaoli tras la victoria sobre el Matagigantes ecuatoriano.

Goles de Guilherme Arana en el minuto 36, Bernard en el 44 y Hulk en el 73 dieron el triunfo a los brasileños en la Arena MRV de Belo Horizonte.

El argentino Claudio Spinelli descontó en el 63 para el Independiente del Valle, dos veces campeón de la Sudamericana (2019 y 2022).

Bernard, clave en la victoria del martes, formó parte del plantel del Atlético Mineiro que logró el mayor éxito de su historia, la Copa Libertadores de 2013.

"Estar en el primer título de la Libertadores y ahora poder estar con la posibilidad del primer título de la Sudamericana representa mucho", comentó el atacante de 33 años.

- Castillo ilusiona a Lanús -

Lanús tiene un nuevo héroe: Rodrigo Castillo.

El atacante de 26 años, nacido en Venado Tuerto, en la provincia argentina de Santa Fe, fue el verdugo de la Universidad de Chile y con sus goles metió a Lanús en su tercera final de la Copa Sudamericana.

En el partido de ida, Castillo había anotado los dos goles del Granate, finalista también en 2020, cuando cayó ante sus compatriotas de Defensa y Justicia, en el empate 2-2.

Y este jueves en La Fortaleza, la casa del equipo que dirige Mauricio Pellegrino, le dio la victoria al equipo argentino con un tanto a los 61 minutos en el que definió a lo Caniggia contra Brasil en octavos de final de Italia 1990.

Castillo recibió un pase al vacío de Marcelino Moreno, amagó rematar ante la salida del portero pero lo eludió y definió con el arco vacío, para poner a festejar a las 40 mil personas que colmaron el estadio granate.

"Tenemos una felicidad enorme. El año pasado (eliminado en semifinales) nos quedamos con una sensación fea y hoy lo pudimos revertir. Esta vez quería estar en la final, y gracias a Dios se dio todo", expresó Carlos Izquierdoz, el capitán de Lanús.