Lanús y Atlético Mineiro definen la Copa Sudamericana en penales

Lanús de Argentina y Atlético Mineiro de Brasil definirán en tanda de penales la final de la Copa Sudamericana 2025 en Asunción este sábado, tras igualar 0-0 en los 120 minutos de partido.

Ambos equipos no lograron hacerse daño ni en el tiempo reglamentario ni en la prórroga de la final, disputada en el estadio Defensores del Chaco.

De esta manera, el título de la 24ª edición de la Copa Sudamericana se dirimirá desde los doce pasos.

El que resulte campeón de la Sudamericana se clasifica para la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2026 y disputará la Recopa Sudamericana del próximo año.