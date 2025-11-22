Lando Norris logra la pole position del GP de Las Vegas de Fórmula 1

El británico Lando Norris (McLaren), líder del Mundial de Fórmula 1, se aseguró este viernes la primera posición de la parrilla para el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 en una emocionante clasificación disputada bajo la lluvia.

Norris le arrebató la pole en el último suspiro al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), tercero en la clasificación general, por 0.323 segundos.

El español Carlos Sainz (Williams) tendrá el tercer lugar de la parrilla y el australiano Oscar Piastri (McLaren), principal perseguidor de Norris en la clasificación del Mundial, estará obligado a remontar desde el quinto.

Norris, el piloto que mejor se adaptó a unas condiciones extremadamente resbaladizas, dispondrá el sábado de una oportunidad de oro para apuntalar su liderato en la antepenúltima carrera de la temporada.

De superar a sus rivales, el británico viajará a las dos últimas pruebas de Catar y Abu Dabi con todo a favor para coronarse por primera vez en la Fórmula 1 y acabar con el reinado de cuatro años de Verstappen.

Antes del Gran Premio del sábado, que arrancará a las 20H00 locales (04H00 GMT del domingo), Norris le saca 24 puntos a Piastri y 49 a Mad Max.

El argentino Franco Colapinto se metió en la segunda parte de la clasificación pero un error lo hizo patinar y terminar último del sector.

El joven piloto de Alpine partirá desde el decimoquinto lugar mientras el brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber) lo hará desde el decimoctavo.

El británico Lewis Hamilton (Ferrari), siete veces campeón mundial, vivió una de las peores clasificaciones de su carrera al concluir en el vigésimo y último lugar.