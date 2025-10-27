La Vuelta a España comenzará en 2026 con una contrarreloj en Mónaco

La Vuelta ciclista a España 2026 comenzará con reminiscencias de la Fórmula 1, con una contrarreloj individual de 9,6 kilómetros por las calles de Mónaco, anunciaron los organizadores este sábado.

Ese pistoletazo de salida tendrá lugar el sábado 22 de agosto en la Plaza del Casino y contará con un recorrido que discurrirá por las calles del Principado, hasta la meta en el Bulevar Alberto I, donde está situada cada año la línea de meta del Gran Premio de Mónaco de F1.

Mónaco se convertirá de paso en la primera ciudad en albergar la salida de las tres grandes vueltas por etapas después de haber sido ya punto de inicio del Giro de Italia en 1968 y del Tour de Francia en 2009.

La salida neutralizada de la primera etapa, el domingo 23 de agosto, se producirá en la Plaza del Palacio del príncipe de Mónaco, antes de que el pelotón tome rumbo a Francia primero, y a España después.