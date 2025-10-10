La victoria de Paolini sobre Swiatek, única sorpresa en cuartos de Wuhan

La victoria de la tenista italiana Jasmine Paolini (N.8 del mundo) sobre la polaca Iga Swiatek (N.2) fue la única sorpresa este vienes en el torneo WTA 1000 de Wuhan, en la que también se metieron en semifinales Sabalenka, Gauff y Pegula.

La toscana superó a la polaca por 6-1 y 6-2, logrando su primera victoria frente a Swiatek en siete enfrentamientos entre ambas.

El triunfo acerca también a Paolini a las Finales WTA de Riad, que reunirá en la capital saudita a primeros de noviembre a las mejores ocho jugadoras de la temporada.

"Siempre es difícil enfrentarse a Iga, pero ¡por fin he ganado1", saboreó aliviada la jugadora de 29 años, doble finalista de Grand Slam (Roland Garros y Wimbledon en 2024).

Paolini se enfrentará el sábado en una de las semifinales a Coco Gauff (N.3), que tampoco tuvo excesivos problemas para derrotar este viernes a la alemana Laura Siegemund por 6-3 y 6-0.

Por la otra parte del cuadro, la bielorrusa Aryna Sabalenka (N.1) y la estadounidense Jessica Pegula (N.6) se enfrentarán por el otro puesto en la final tras superar a la kazaja Elena Rybakina (6-3 y 6-3) y la checa Katerina Siniaková (2-6, 6-0 y 6-3), respectivamente.

- Resultados de los cuartos de final del WTA 1000 de Wuhan:

Aryna Sabalenka (BLR/N.1) derrotó a Elena Rybakina (KAZ/N.8) 6-3, 6-3

Jessica Pegula (USA/N.6) a Katerina Siniaková (CZE) 2-6, 6-0, 6-3

Cori Gauff (USA/N.3) a Laura Siegemund (GER) 6-3, 6-0

Jasmine Paolini (ITA/N.7) a Iga Swiatek (POL/N.2) 6-1, 6-2