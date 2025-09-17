Deportes

La venta de entradas para Los Ángeles 2028 comenzará en 2026 desde los 28 dólares

La venta de entradas para Los Ángeles 2028 comenzará en 2026 desde los 28 dólares
El presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, Casey Wasserman (izq.) le entrega unas medallas de la cita olímpica de 1984 al presidente de EEUU, Donald Trump, el 5 de agosto de 2025 en Washington Brendan Smialowski
AFP
17 de septiembre de 2025

Los boletos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 estarán a la venta a partir de 2026, con un precio inicial de 28 dólares, anunciaron este miércoles los organizadores.

LA28 dará acceso anticipado a la venta de entradas a los residentes locales, con un proceso de inscripción que comenzará en enero de 2026 para los Juegos Olímpicos y en 2027 para los Paralímpicos.

Los organizadores de París 2024 recibieron fuertes críticas por el elevado precio de las entradas, que en algunos casos alcanzaba varios cientos o incluso miles de euros.

Las más económicas, de 24 euros, se agotaron rápidamente.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR