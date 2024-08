La venezolana Brea, de triatleta frustrada a la final olímpica de 5.000 m

La fondista venezolana Joselyn Brea, que en el pasado no pudo cumplir su sueño de ser olímpica en triatlón, se clasificó para la final de 5.000 metros en su estreno en los Juegos, el viernes en el Estadio de Francia de París.

Brea, con un crono de 15 minutos, 2 segundos y 89 centésimas, fue octava en su serie cuando las ocho primeras conseguían billete a la final del lunes.

Pese a ello y a que tendrá frente a ella a estrellas como Sifan Hassan o Faith Kipyegon, afirmó no renunciar de entrada a nada.

"Los atletas siempre queremos más. Ahora quiero quedar entre las ocho primeras, entre las cinco primeras, en las tres... No renuncio a nada, pero en cualquier lugar que esté, lo cierto es que la final es un premio para mí", dijo a la AFP esta extriatleta que fue doble campeona en el año pasado (1.500 y 5.000 m) en los Panamericanos de Santiago.

"No me doy nunca por vencida. Hoy estuve 100% enfocada. Me preparé lo suficiente como para estar ahí y me lo he ganado, así que ahora a darlo todo en la final", señaló.

Brea, de 29 años y originaria de Valencia (Venezuela), estuvo ocho años viviendo en Pontevedra (España), hasta que decidió mudarse a Colombia, donde se ejercita en altura, a 2.500 metros, en Paipa.

En el pasado, su sueño era ser olímpica en el triatlón, para lo que se preparaba en España.

"Estuve entrenando muy fuerte para ir a los Juegos Olímpicos con el triatlón, pero terminé frustrada porque no podía. Tenía que mejorar mi natación, así que decidí por eso dedicarme al 100% al atletismo y aquí estoy, en unos Juegos Olímpicos", sonrió.