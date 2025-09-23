La ‘U20 mundialista’ definida

El equipo de Panamá tiene a sus ‘guerreros’ para competir en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025, que se disputará del 27 de septiembre al 19 de octubre. Son 21 jugadores (10 legionarios y 11 que juegan en la Liga Panameña de Fútbol - LPF).

La lista fue anunciada ayer por el DT Jorge Dely Valdés, luego de varias semanas de entrenamientos en suelo panameño y 22 días en el campamento en Quillota, Chile.

Entre los elegidos están Karlo Kuranyi, Luis Villareal, Ryan Gómez y Javier Arboleda. Los que no lograron superar el corte del campamento en Chile fueron: Raheen Cuello, Samir Díaz y Angelo Gudiño. Que se suman a las bajas por lesión de Kevin Bernal y Aimar Modelo.

La ‘Rojita’ se encuentra en su última semana de preparación en Quillota, previo al debut el 27 de septiembre frente a Paraguay, por el inicio de Mundial, en lo que será su primer partido por el grupo B, desde las 8 p.m. hora local (6 p.m. en Panamá).

Luego jugarán el 30 de septiembre frente a la Sub-20 de Ucrania y cierran la ronda de grupos el 3 de octubre frente a Corea del Sur, ambos partidos programados para iniciar a las 5 p.m. hora local (3 p.m. en Panamá).

Los tres partidos de Panamá se jugarán en la sede de Valparaíso, en el Estadio Elías Figueroa Brander.