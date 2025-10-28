La U10 saldrá a divertirse en el campo enfocada en el trofeo Panamericano

La Selección U10 de Béisbol de Panamá se anunció lista para luchar por la medalla de oro en el Campeonato Panamericano U10 de Venezuela, previsto para realizarse en Mérida, con 8 naciones, del 1 al 8 de noviembre.

La delegación panameña, de 18 jugadores, estará encabezada por el mánager criollo Mauris Loupadier, que estará acompañado de figuras nacionales de alto relieve en categorías menores, como el caso del ex grandes ligas Luis Durango.

Este martes 28 de octubre, se realizó la presentación oficial del equipo en la Oficina de Prensa del Estadio Rod Carew. El evento también sirvió para entregar la indumentaria que los jugadores usarán en el torneo, de manos de sus familiares y autoridades del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) y de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis).

Además, el capitán del equipo, Miguel Samaniego recibió la enseña patria en representación de los peloteritos. Samaniego fue designado como el primer abridor de Panamá ante un rival todavía por definirse.