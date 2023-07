"La tensión va a ir en aumento", asegura Tony Estanguet a un año de París-2024

A un año de los Juegos Olímpicos de París, el patrón del Comité de Organización (COJO) Tony Estanguet anticipa un último año "complicado" y espera que "la tensión va a ir aumentando" a medida que se aproxime la fecha del evento, en una entrevista con la AFP.

PREGUNTA: A falta de un año para los JJOO, ¿hay asuntos que le preocupen?

RESPUESTA: "No tengo mucha preocupación. Estoy bastante satisfecho con la manera en la que el proyecto sigue avanzando. Sí, hay asuntos todos los días que siguen por resolver, pero es por eso que los Juegos no son en 2023 y son en 2024. Cada vez que hay una fecha importante, en condiciones reales, funciona. Pero después no tenemos que pasarnos de listos porque seguro que el último año va a ser complicado. Habrá nuevos problemas, nuevos asuntos que van a llegar, momentos de presión, tensiones, personas que querrán aprovechar los Juegos para señalar otros asuntos. Así que me espero que la tensión va a seguir aumentando".

P: La firma del grupo LVMH como último patrocinador 'premium', esperada desde hace meses ¿le ha tranquilizado?

R: "No estaba particularmente preocupado. Aún así, hace muchos meses que conversamos con el grupo LVMH con la ambición de conseguirlo, de encontrar un patrocinio que tenga sentido para ellos. Pueden aportar una auténtica experiencia en asuntos en los que son muy buenos. Estamos contentos de que se haya concretizado. Estamos contentos de que LVMH se haya sumado. Van a hacer muchas cosas con nosotros y creo que eso va a dar una dimensión más fuerte a este proyecto".

P: ¿Cómo explica la diferencia entre el presupuesto de la candidatura de estos JJOO y el presupuesto actual, como indica el Tribunal de Cuentas?

R: "Creo que las personas no se lo imaginan, pero mantener bajo control el presupuesto es una complicación diaria. Es fácil decir que estaba subestimado. La realidad es que, en todo caso, hemos intentado tener un margen respecto a nuestro presupuesto de la candidatura. Pero, en ese momento, no teníamos el nivel de información detallada de cada una de las prestaciones. Francamente, no estamos malgastando. Sabemos que se nos vigila, no tanto sobre el hecho de mantenernos en el presupuesto inicial, sino sobre el equilibrio. No queremos desaparecer dejando deudas, ese es el desafío. Después, sabemos que en el último año a Tokio le estalló el Covid y se superó el presupuesto por 2.000 millones de euros. Así que no cantaremos victoria demasiado rápido ni demasiado pronto...".

P: Las sedes del COJO y de la sociedad de entrega de obras olímpicas (Solideo) fueron registradas, en una investigación de la fiscalía nacional financiera (PNF) por sospechas de acciones ilegales de intereses y favoritismo. Este caso ¿amenaza la imagen de ejemplaridad de los JJOO?

R: "Sinceramente, desde el inicio de esta aventura, no me esperaba que fuera a ser tranquilo, incluido en lo referido a la opinión. Pero eso forma parte del juego. Me sorprendió porque nunca he vivido eso. Desde entonces, cuando hablo con todos los actores implicados, me doy cuenta de que todos han sido controlados por la PNF así que no es algo tan raro. Es una investigación, pero por el momento no hay procesamientos. También podría no llevar a nada. Si hoy se demostrara que hay un problema, creo que lo sabríamos. Nadie me ha demostrado que hubiera favoritismos. Tengo la impresión de que hemos el máximo para ser ejemplares".