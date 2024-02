La superestrella japonesa del béisbol Shohei Ohtani se casa

La superestrella japonesa del béisbol Shohei Ohtani, fichado a finales de 2023 por Los Ángeles Dodgers con un contrato de 700 millones de dólares (645,20 millones de euros) en diez años, anunció este jueves que se ha casado.

"Quería que todo el mundo supiera que ahora estoy casado", señaló Ohtani en su cuenta de Instagram, que tiene 7,2 millones de abonados, un anuncio que provocó más de 750.000 'me gusta' y 23.000 comentarios en apenas 25 minutos.

"No solamente he comenzado un nuevo capítulo de mi carrera con los Dodgers, también he comenzado una nueva vida con alguien de mi país natal, Japón, una persona realmente especial para mí", explicó el jugador de 29 años, que no dio más detalles.

Ohtani es un icono en Japón, donde el béisbol es el deporte de equipo más importante.

Tras llegar a la MLB en 2018, Ohtani fue elegido mejor jugador de la American League (una de las dos competiciones que componen la MLB) en 2021 y 2023, las dos veces por unanimidad, algo que no había logrado otro jugador antes.

Su fuerza, ser capaz de lograr la excelencia con el bate y en el lanzamiento, por lo que ha sido comparado con Babe Ruth, leyenda estadounidense del béisbol de principios del siglo XX.