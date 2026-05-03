La suiza Rüegg gana la primera etapa de la Vuelta a España femenina y es líder

La suiza Noemi Rüegg se convirtió en la primera líder de la Vuelta a España tras ganar al esprint este domingo la etapa inicial entre Marín y Salvaterra de Miño, en Galicia (noroeste).

La corredora del Education First se impuso en la meta a la belga Lotte Kopecky (SD Worx-Protime), que fue segunda, y a la alemana Franziska Koch (FDJ United-Suez).

Rüegg encabeza la general con 2h 53:40., exactamente el mismo tiempo que Koch, que es segunda gracias a su paso en primer lugar por el esprint intermedio, mientras en tercer lugar se situó Kopecky a 4 segundos.

La etapa se vio marcada por una caída a ocho kilómetros de meta, que permitió una breve escapada de un grupo de favoritas, entre ellas Koch y la francesa Pauline Férrand-Prévot.

El quinteto de escapadas fue anulado a cuatro kilómetros de meta, preparándose el esprint en ligera subida que ganó la suiza tras 2h 53:50.

La más perjudicada en la caída fue la neerlandesa Marianne Vos (Visma-Lease a Bike), una de las grandes favoritas este domingo para la victoria final, que quedó descolgada.

Vos pudo llegar al pelotón, pero no pudo progresar para colocarse en la disputa por la victoria.

El lunes tendrá lugar la segunda etapa de La Vuelta femenina, de 109,8 km, entre Lobios y San Cibrao Das Viñas con un perfil de sube y baja, pero sin dificultades montañosas categorizadas.