La suiza Marlen Reusser se proclama campeona del mundo de contrarreloj

La suiza Marlen Reusser, a menudo bien posicionada pero nunca ganadora hasta ahora, se convirtió en campeona del mundo de contrarreloj este domingo en Kigali en la apertura de los Mundiales de ciclismo, los primeros de la historia en África.

Segunda en 2020 y 2021, y tercera nuevamente en 2022, Reusser, de 34 años, logró el mejor crono para superar a las neerlandesas Anna van der Breggen y Demi Vollering por 51 segundos y 1 minuto 4 segundos respectivamente, en un exigente recorrido de 31 km por las calles de la capital ruandesa.